Israël : "Netanyahou paie le prix politique en matière de sécurité" (Benny Gantz)

Le gouvernement a appelé à ne pas faire justice soi-même

Dans le contexte de la vague d'attentats qui frappent Israël depuis plusieurs semaines et qui ont fait 14 morts israéliens en un mois, Benny Gantz a déclaré lundi que "le chaos se développe tout seul - les dirigeants doivent se calmer et le public doit se calmer." Selon lui, pour changer la situation, l'État doit agir à trois niveaux : la pression opérationnelle basée sur le renseignement, l'activité politique et le fait que les citoyens ne se fassent pas justice eux-mêmes.

"Netanyahou sait qui il a mis au gouvernement et il n'y a aucune raison pour qu'il soit surpris par ce qu'il se passe actuellement. Netanyahou paie le prix politique en matière de sécurité", a déclaré Gantz, déplorant que les citoyens en fassent les frais.

"Je pense que les escalades et les troubles ne nous représentent pas moralement ou stratégiquement. Nous sommes un pays démocratique juif - nous opérons avec une armée et non avec des milices. Netanyahou nuit à la sécurité en sapant le système juridique pour protéger les droits de Tsahal."

Après l'attentat d'Hawara où deux frères israéliens ont été tués à l'arme à feu, des juifs extrémistes ont mis le feu à des voitures et habitations palestiniennes faisant un mort et des centaines de blessés dimanche soir. Le gouvernement a appelé à ne pas se faire justice soi-même.