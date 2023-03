Israël : un membre du parti Avoda lance une cagnotte pour les familles arabes de Hawara

Les Israéliens ont donné plus d’un million de shekels pour les victimes de Hawara après les émeutes de dimanche soir

Après la fusillade au cours de laquelle les frères Hillel et Ygal Yaniv ont été assassinés, des émeutes d'envergure dans le village de Hawara ont conduit à l'incendie de nombreuses maisons et véhicules par des habitants des implantations. Alors que le village tente encore d'évaluer l'étendue des dégâts, Yaïr 'Yaya' Fink, numéro 6 du parti Avoda (travailliste) et fondateur du mouvement "Notre Israël", a décidé d'ouvrir une cagnotte destinée aux familles arabes de Hawara dont les biens ont été endommagés.

Ronaldo SCHEMIDT / AFP Des dizaines de voitures calcinées dans la localité palestinienne de Hawara

"Je ne pouvais pas me taire, je n'arrivais plus à dormir la nuit après la grave attaque au cours de laquelle deux jeunes hommes juifs purs ont été assassinés, et aussi parce que des émeutiers juifs se sont levés par la suite et se sont comportés de la manière la plus antisioniste, la plus antijuive et la plus immorale possible. Toute la nuit, j'ai essayé de réfléchir à ce qu'il fallait faire", a raconté Fink.

Il a affirmé que l'idée de lancer la cagnotte lui est venue à l'esprit en pleine prière du matin. "Ce qui m'a rendu encore plus fou, ce sont les paroles et le silence de mes dirigeants qui sont censés être ceux qui modèrent l'atmosphère publique", a-t-il dit.

"Je voulais créer un projet qui aiderait les familles qui étaient touchés et faire élever une voix juive et sioniste qui dit - ce n'est pas notre voie, ce n'est pas notre judaïsme", a-t-il poursuivi.

Fink a donc mis en ligne la campagne de financement participatif et l'a publiée sur ses réseaux sociaux. "En tant que religieux, en tant que sioniste, en tant qu'être humain, je ne peux pas rester silencieux lorsque mon peuple, avec le soutien d'élus, brûle des villages. J'ai maintenant ouvert le financement participatif pour les résidents dont les biens ont été endommagés. En tant que religieux et en tant que sioniste, ce n'est pas mon judaïsme. Ensemble, nous augmenterons la lumière", a-t-il écrit sur le site Internet.

En moins de 24 heures, plus de 8 000 personnes ont donné environ 1 192 440 shekels soit 306 217.16 euros.

"Je ne me souviens pas d'un projet de financement participatif qui a réussi à récolter autant d'argent en quelques heures. [...] De nombreux Israéliens ont le sentiment que le judaïsme et le sionisme nous ont été détournés, le transformant en un projet messianique, extrémiste et nationaliste. Ce n'est pas notre façon de faire. Beaucoup de gens se sont connectés. Je n'ai pas mis un shekel sur le financement et c'est devenu viral. Les gens comprennent que c'est le moins que nous puissions faire", a-t-il expliqué.

Selon Fink, le financement participatif devrait durer environ deux semaines, et pendant cette période, un processus de cartographie des dommages sera effectué afin de transférer les fonds aux familles innocentes qui ont été endommagées.

Malgré la large mobilisation, Yaya Fink a reçu aussi beaucoup d'injures et de critiques. "J'ai reçu des centaines de malédictions. Les gens m'ont écrit : 'Tu es un nazi' ou encore 'Tu es un traître et un oppresseur d'Israël... Je n'ai pas fait tout cela pour avoir des likes mais parce que je sentais que c'était une initiative juive et sioniste de le faire".