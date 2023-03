"Les émeutes à Hawara feront l'objet d'une enquête approfondie" (chef d'état-major)

"Nous contrecarrerons le terrorisme de toute sorte"

Le chef d'état-major Herzi Halevi est arrivé mardi sur les lieux de l'attaque de lundi dans le nord de la mer Morte pour faire le point sur les conclusions de l'enquête. Il a condamné les émeutes à Hawara et a déclaré que "les incidents graves feront l'objet d'une enquête approfondie".

"Les attaques et les événements récents nous ont fait payer un lourd tribut et feront l'objet d'une enquête", a-t-il déclaré. "Nous contrecarrerons le terrorisme de toute sorte, et nous continuerons à utiliser toutes les mesures opérationnelles et de renseignement afin de capturer les terroristes", a-t-il affirmé.

Hawara a été le théâtre d'une attaque menée dimanche soir par des habitants des implantations après la mort de deux Israéliens tués par des terroristes palestiniens. Tous les suspects israéliens détenus lors des émeutes ont été libérés, ont affirmé les forces de l'ordre ce mardi matin.

AP Photo/Ohad Zwigenberg A Palestinian man walks between scorched cars in a scrapyard, in the town of Huwara, near the West Bank city of Nablus.

Le chef d'état-major a également condamné la violence contre les soldats de Tsahal et les forces de sécurité et a ajouté que "Tsahal est responsable de la sécurité en Judée-Samarie". Une attaque à la voiture-bélier contre des soldats de Tsahal a été perpétrée lundi soir par des émeutiers juifs en Cisjordanie. Suite à l'attentat de la mer Morte qui a eu lieu plus tôt aujourd'hui, dans lequel un Israélo-Américain a perdu la vie, un certain nombre de juifs extrémistes se sont révoltés et ont jeté des pierres sur des Palestiniens.