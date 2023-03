Première réunion entre l'ambassadeur turc en Israël et un groupe parlementaire

"Cette réunion est le premier pas vers le renforcement des relations entre les deux nations"

La première rencontre officielle de l'ambassadeur de Turquie en Israël, Shakir Özkan Turnler, a eu lieu ce mardi avec le groupe d'amitié parlementaire Israël-Turquie, dirigé par les députés Efrat Raiten (Labor) et Shalom Danino (Likoud), accompagnés de l'ambassadeur M. Yitzhak Bachman.

Après le tremblement de terre en Turquie, le Président de la Knesset a annoncé l'établissement du groupe d'amitié entre les deux pays comme un geste de solidarité. "Je me réjouis de cette rencontre. C'est le premier pas vers le renouvellement des relations entre les deux pays et je vous tends la main pour la paix. Je crois qu'il y a un grand potentiel dans les relations entre la Turquie et Israël", a affirmé la députée du parti travailliste.

"Je vois une grande importance des relations avec la Turquie, et nous avons un intérêt commun à renforcer les liens au niveau parlementaire. Cette réunion est le premier pas vers le renforcement des relations entre les deux nations", a affirmé de son côté le député Danino.

"Ce poste a une signification personnelle et passionnante pour moi en raison de mes origines familiales. J'espère que le député Danino et moi viendrons bientôt vous rendre visite", a affirmé Raiten.

Israël et la Turquie avaient annoncé le plein rétablissement de leurs relations diplomatiques au mois d'août. En mai 2018, pendant les violentes manifestations à la frontière entre l'Etat hébreu et Gaza, la Turquie avait rappelé son ambassadeur à Tel-Aviv et renvoyé l'ambassadeur israélien à Ankara ainsi que le consul général israélien à Istanbul. Israël avait riposté en renvoyant le consul général turc à Jérusalem.