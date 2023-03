Gabriel Ganeles a appris le meurtre de son frère par ses parents

Gabriel Ganeles, le frère de feu Elan Ganeles, qui a été assassiné lundi lors d'un attentat à l'arme à feu près de la mer Morte, a raconté ce mardi avec douleur les sentiments difficiles suscités par la perte de son frère. "Je me sens mal. Nous voyagions dans le nord hier et il m'a déposé pour prendre le train. Il allait au mariage de son ami et l'attaque s'est produite en chemin".

Gabriel a entendu parler de l'attentat par ses parents. "Mes parents m'ont appelé après avoir reçu un appel, probablement de l'ambassade, leur disant qu'il y avait une attaque". "Nous n'avions pas peur de la situation sécuritaire jusqu'à ce que ça nous tombe dessus", a-t-il dit.

Concernant la décision d'enterrer son frère en Israël, il a déclaré : "Nous avons pensé qu'il serait juste de l'enterrer en Israël à cause de son lien très fort avec le pays. C'est ce qu'il aurait voulu".

"Il était venu en Israël après le lycée pour un programme d'études. Il aimait beaucoup le pays et a senti qu'il voulait y rester et avoir une véritable connexion avec lui. Il s'est enrôlé et a étudié l'hébreu à l'oulpan de l'armée pendant cinq mois. Il a ensuite servi à Tel Hashomer. Cette expérience lui a fait sentir qu'il avait contribué au pays", a témoigné Dov, l'oncle d'Elan qui vit à Ra'anana.

"La famille ne vit pas en Israël, mais ils connaissent la situation sur place", a ajouté l'oncle. "Ils n'avaient cependant pas peur du terrorisme. Ils s'inquiétaient comme tous les parents qui vivent loin de leurs enfants. Ils voulaient laisser Elan faire ce qu'il ressentait et n'ont pas essayé de le pousser à rentrer aux États-Unis. Ils voulaient le laisser contribuer à l'État", a-t-il ajouté.

"Il était en route pour le mariage de son ami. Il était venu en Israël pour ça mais c'était aussi l'occasion pour lui de revoir ses amis de l'armée et les membres de sa famille qui vivent dans le pays. Je lui ai parlé au téléphone il y a quelques jours et je lui ai demandé de prendre soin de lui.. Il m'a promis qu'il le ferait", a poursuivi l'oncle.

Elan Ganeles, 27 ans, a été assassiné la nuit dernière, lors d'une fusillade perpétrée par un terroriste palestinien dans la zone de l'intersection de Beit Arava sur la route 90 dans le nord de la mer Morte.

Le jeune homme, qui détenait la nationalité américaine, a grandi dans le Connecticut. Diplômé de l'Université de Columbia, il s'était porté volontaire pour intégrer Tsahal. Un communiqué du consulat général d'Israël à New York lui a rendu hommage : "Dévasté par la perte d'Elan, il s'est porté volontaire dans sa communauté locale et a voulu améliorer le monde". Une vaste chasse à l'homme est en cours dans la région de Jéricho pour retrouver le terroriste qui lui a tiré dessus.