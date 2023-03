Ces incidents ont fait 11 blessés dans les rangs des manifestants

Des violences ont éclaté lors des manifestations contre le plan de réforme judiciaire du gouvernement israélien à Tel Aviv mercredi après-midi, avec notamment des affrontements qui ont opposé les manifestants et la police sur l'autoroute Ayalon qui traverse la ville. Des centaines de manifestants ont forcé les barricades de la police sur l'autoroute, obligeant les agents à battre en retraite. La police a alors lancé des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes sur les manifestants et a déployé des officiers à cheval pour tenter de disperser la foule et de rouvrir l'autoroute.

Jusqu'à présent, 39 manifestants ont été arrêtés lors de ce rassemblement, et au moins sept autres lors d'autres manifestations similaires dans le pays. Ces incidents ont fait 11 blessés dans les rangs des manifestants.

Lors d'une réunion avec des responsables de la police, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir a appelé à une "tolérance zéro envers les anarchistes". "Nous devons faire preuve d'une tolérance zéro à l'égard des anarchistes qui attaquent les policiers, franchissent les barricades de la police et répandent l'anarchie." Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a apporté son "soutien total" à Ben-Gvir, en tweetant : "Nous n'accepterons pas la violence contre les policiers, le blocage des routes et la violation rampante de nos lois. Le droit de manifester ne signifie pas qu'il y a un droit à l'anarchie. J'apporte mon soutien total au ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, au commissaire de police et aux officiers de la police israélienne, qui travaillent contre les contrevenants à la loi qui perturbent la vie des citoyens israéliens."

The headquarters of the struggle against dictatorship Journée de protestation en Israël

Les militants opposés à la réforme judiciaire ont déclaré mercredi "Journée de perturbations nationales", et des manifestants ont bloqué la circulation vers Jérusalem sur la route 1 mercredi matin. À Tel Aviv, les manifestants ont perturbé le service ferroviaire, empêchant les passagers de monter ou de descendre des trains à la station Haganah. Des manifestations de moindre ampleur ont lieu dans tout le pays, et les événements de la journée devraient culminer par des rassemblements de masse à Tel Aviv et devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem.

Les manifestations ont été lancées pour coïncider avec les votes prévus par la commission de la Constitution, du droit et de la justice de la Knesset sur deux projets de loi clés du paquet de réformes judiciaires. La première mesure prévoit que pour retoquer une loi, l'ensemble des juges de la Cour suprême doivent participer aux débats, et qu'au moins 80 % d'entre eux soutiennent son annulation. Le second projet de loi permettrait à la Knesset de passer outre les décisions de la Cour suprême d'annuler des lois votées au Parlement, au motif qu'elles ne seraient pas constitutionnelles.