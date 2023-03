"Nous n'étions pas préparés pour Hawara", estime un général israélien

"Les émeutes juives à Hawara sont des actes de terreur et d'intimidation" (Yehuda Fuchs)

Le général Yehuda Fuchs, du commandement central, a déclaré mardi lors d’une interview sur le radiodiffuseur public Kan, que l'armée n'était pas bien préparée aux émeutes provoquées par certains habitants des implantations israéliennes qui ont eu lieu dans le village de Hawara en Cisjordanie. Il a qualifié ces évènements "d'actes de terreur et d'intimidation". "Nous n'étions pas préparés pour le pogrom qui a eu lieu là-bas. Nous n'étions pas préparés à des dizaines de personnes venant avec des cocktails Molotov déclenchants plus de 20 incendies criminels", a-t-il avoué.

"Après l’attentat (à l’arme à feu qui a tué deux frères dimanche), nous nous sommes préparés à des incidents de violence, comme il y en a eu dans le passé, mais nous n’étions pas préparés à ça", a-t-il ajouté. "J'espère que cela va s’arrêter car ce n’est ni éthique, ni israélien, ni juif, ni pertinent", a martelé Yehuda Fuchs.

"Nos soldats ont été battus, mordus, frappés et bousculés. Nous devons arrêter cela sinon il y aura des morts", a-t-il assuré. "Laissez Tsahal, la police et les gardes-frontières s'occuper de la sécurité, personne ne doit se faire justice lui-même", a insisté le général dans des propos faisant écho à ceux que le ministre de la Défense Yoav Gallant en visite à Hawara avait tenu lundi.

Des centaines d’Israéliens résidant dans les implantations de Cisjordanie avait mis le feu à une cinquantaine de véhicules et une quinzaine de maisons palestiniennes en début de semaine, en représailles à l’attentat à l’arme à feu qui a tué les frères Hillel et Ygal Yaniv âgés de 19 et 21 ans. Par ailleurs, 4 adultes et 2 mineurs israéliens soupçonnés d'être impliqués dans les troubles à Hawara, ont été arrêtés mardi soir. Ils font actuellement l'objet d'une enquête et seront traduits ultérieurement devant le tribunal de la paix de Jérusalem, a indiqué la Police dans un communiqué.