Israël : rare découverte d'un tesson de poterie portant le nom du roi perse Darius le Grand

Il s'agit de la première découverte d'une inscription portant le nom de Darius le Grand en Terre d'Israël

Eylon Levy, conseiller en médias internationaux du président de l'État d'Israël Isaac Herzog, et son ami Yaakov Ashkenazi, ont visité le parc national de Tel Lachish et sont tombés par hasard sur un petit tesson de poterie avec des lettres inscrites. Lorsqu'ils l'ont signalé à l'Autorité des antiquités d'Israël, l'ostracon a été examiné dans un laboratoire spécial. Il s'est avéré être une découverte rare fournissant des preuves de l'administration royale perse à Lachish pendant la période achéménide, au début du cinquième siècle avant Jésus-Christ.

L'inscription en araméen sur le pot se lit comme suit : " Année 24 de Darius ", ce qui permet de le dater de 498 avant notre ère. Le texte court enregistre donc le nom du roi perse Darius le Grand (Darius I), le père d'Assuérus - également connu sous le nom biblique d'Achashverosh du Livre d'Esther, qui est lu chaque année lors de la fête juive de Pourim.

Saar Ganor, Israel Antiquities Authority Etude de l'inscription au laboratoire

Il s'agit de la première découverte d'une inscription portant le nom de Darius le Grand en Terre d'Israël. "Lorsque j'ai ramassé l'ostracon et que j'ai vu l'inscription, mes mains ont tremblé", a déclaré Eylon Levy, qui a découvert la rare poterie à Tel Lachish.

Selon les chercheurs, Saar Ganor de l'Autorité israélienne des antiquités et le Dr Haggai Misgav de l'Université hébraïque de Jérusalem, "l'expédition archéologique britannique qui a effectué des fouilles à Tel Lachish dans les années 1930 a découvert un bâtiment administratif élaboré de la période perse, construit sur le podium du palais-fort détruit des rois de Judée. La résidence de l'époque perse s'étendait sur une grande surface et comprenait des salles et des cours avec une entrée majestueuse à portique à colonnes de style perse. Aujourd'hui, seules les bases des piliers sont encore en place sur le monticule, car l'expédition britannique a démantelé les restes du bâtiment perse élaboré afin de fouiller le palais judéen sous-jacent."

Il semble que l'ostracon inscrit ait pu être une note administrative, assimilable à un reçu pour des marchandises ou pour leur expédition.