Tel-Aviv : Kiryat Hamelacha, de la prostitution au paradis des artistes

Personne n'a le droit d'habiter dans ce quartier privé de 36 000 mètres carrés, réservé aux maîtres de l’art

Dans le sud de Tel-Aviv, non loin de la gare routière, un quartier malfamé et réputé pour la prostitution trans, la drogue et les violences est en train de devenir l’un des endroits les plus branchés d’Israël. "Kiryat Hamelacha" se développe à une allure folle depuis 4 ans et demi grâce à la détermination de fer et au travail acharné de Revital Ben-Asher Peretz. La conseillère du maire de Tel Aviv-Jaffa en matière d’art s’est donné pour objectif de transformer ce quartier, qui à l’origine n’attirait pas grand monde, en un véritable pôle artistique très animé. i24NEWS a rencontré les acteurs de cette petite révolution urbaine, en route vers un franc succès. Reportage.

Plus de 420 artistes en tout genre, créateurs, danseurs, musiciens, chorégraphes ou encore acteurs de théâtre cohabitent et font vibrer le quartier aux côtés de petits artisans, serruriers, menuisiers, imprimeurs et couturières. Une trentaine de galeries d’arts y ont élu domicile et font partie des plus reconnues du pays. Il y a à peine deux semaines, un centre d’escalade moderne et coloré, "The Block", y a ouvert ses portes. De nombreux cafés et restaurants attirent aussi les curieux, comme le "Joz ve loz". Pas de prix sur la carte et pour cause... Les clients donnent ce qu’ils veulent à la fin du repas. Dans ce quartier encore méconnu du grand public qui s'étend sur 36 000 mètres carrés entre les rues Shoken, Kibboutz galouyot, Amal, et Har Tsiyon, graffitis, couleurs, lumières, petites barques et lignes de séparation de piscine suspendues dans l’air plongent le visiteur dans une atmosphère totalement inédite où l’originalité est le mot d’ordre.

Caroline Haïat/i24NEWS Kiryat Hamelacha, lignes de séparation de piscine suspendues

Un projet ambitieux

"Lorsque j’ai découvert cette partie de la ville, j’ai eu un vrai coup de coeur et j’ai immédiatement commencé à recruter des artistes via le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux. Ma mission était de faire de ce quartier, qui rencontre de sérieux problèmes sécuritaires, le jardin d’Eden des artistes de Tel-Aviv et plus largement d'Israël", a déclaré Revital à i24NEWS.

Kiryat Hamelacha a été créé en 1959, dans un style architectural brutaliste destiné aux petits commerces et aux usines. A l’époque, personne n’aurait pu imaginer qu’il serait, quelques années plus tard, le repère prisé des artistes. Revital mène pour cela jour et nuit, un dur combat afin d’obtenir les financements nécessaires de la ville pour redorer l’image de ce quartier, tout en persuadant de son potentiel à devenir un véritable vivier d’art. Il combine culture, artisanat et commerce comme nulle part ailleurs.

Caroline Haïat/i24NEWS Revital Ben-Asher Peretz

"Je lutte sans cesse pour que les artistes de Tel-Aviv restent en Israël et ne s’exilent pas en Europe. A mes yeux, il était primordial de leur façonner un endroit où ils peuvent laisser libre cours à leur créativité. Les artistes sont des personnes clés et influentes pour les villes, car ils génèrent la gentrification et le développement des quartiers. Si on les perd, on perd de ce fait l’essence de Tel-Aviv, mais aussi beaucoup d’argent", raconte Revital.

Au Wework, la pluralité des arts est reine

Dans l’espace de co-working Wework, 16 artistes travaillent chacun de leur côté sur différents supports : calques, sculptures, photos, dessins au feutre sur papiers transparents ou encore peintures à partir de branches d’arbres, toutes les techniques sont réunies au sein d’un même complexe. Les artistes partagent aussi des moments privilégiés tous ensemble dans la salle à manger qu’ils ont renommée "Café de Flore", où ils aiment échanger sur la politique et l’art, pour faire fructifier l’inspiration.

Caroline Haïat/i24NEWS Travaux d'Idith Lévy, Kiryat Hamelacha

Originaire d’Argentine et installée en Israël depuis des dizaines d’années, Suzi Shumowitz est une artiste hors pair qui réalise des collages, des photos, mais aussi des peintures autour d’un seul et même thème : l’invisible. "Je m’applique à faire ressortir ce que l’on ne voit pas, ce qui est en coulisses, car c’est le plus important; j’aime mettre en valeur la beauté et l’esthétique des choses qui ne sont pas forcément attirantes au premier abord", a-t-elle dit.

Caroline Haïat/i24NEWS Suzi Shumowitz, artiste à Kiryat Hamelacha

Les artistes du Wework ont signé une charte avec la mairie qui les oblige à travailler dans les studios 8h par jour, 6 jours par semaine. Ils ne sont pas autorisés à enseigner, à louer leur emplacement, ni à vendre leurs œuvres sur place. Dans un secteur où il est très dur de gagner sa vie, Revital agit en faveur des créateurs, à la tête de la politique promotionnelle du Keren Plumas, une organisation qui promeut les droits des artistes en Israël.

La céramique à l’honneur

Parmi les attractions phares de Kiryat Hamelacha, figure le centre de céramiques Benyamini, tenu par Marcelle Klein depuis plus de 11 ans. Il comprend des studios, des galeries d’art et une bibliothèque où sont référencées les archives de la céramique israélienne.

"Le but de cet espace plein de vie est de promouvoir les activités autour de la céramique. Nous abritons une école de céramique, où nous donnons des cours tant aux débutants qu’aux personnes plus avancées, et nous proposons aussi un cursus de trois ans avec l’obtention d’un certificat. Les jeunes artistes encore en études ont l’opportunité de louer un studio pour un an et peuvent ainsi se faire un carnet d’adresses", explique Marcelle. Des conférences et des ateliers d’artistes locaux et internationaux y sont régulièrement organisés.

Caroline Haïat/i24NEWS Centre de céramique Benyamini, Kiryat Hamelacha

Des concerts très éclectiques

Le studio Annette-Céline, dirigé par Idit Magal, fait le bonheur des amateurs de spectacles, concerts et festivals. Rénovée pendant la pandémie de coronavirus, cette salle moderne accueille quasiment tous les soirs jusqu’à 120 spectateurs.

"Cet endroit est dédié aux nombreux groupes musicaux qui viennent s’y produire. Nous proposons au public des concerts de jazz, de musique classique ou ethnique et les musiciens viennent également y effectuer leurs répétitions", explique Idit.

Dans la même rue, un peu plus loin, le théâtre Hameretz 2 propose tout au long de la semaine, des pièces très variées et expérimentales, dont certaines ne sont jouées qu’une fois, tandis que les weekends, le lieu se transforme en boîte de nuit où les jeunes affluent en masse. Asaf Hameiri, producteur et responsable du théâtre assure qu’une ambiance spéciale règne dans cette salle multidisciplinaire toujours remplie, véritable tremplin pour des acteurs talentueux en début de carrière.

Caroline Haïat/i24NEWS Yael Papo, acteur au théâtre Hameretz 2

"Nous avons monté ce théâtre il y a environ un an et demi, afin d’offrir des productions locales. J’ai tout de suite aimé le style de ce quartier qui me correspondait parfaitement et qui collait à l’esprit de notre art. A Kiryat Hamelacha, il y a une vraie vie nocturne et les gens adorent le concept des pièces à représentation unique qui disparaissent ensuite", confie Asaf.

Un centre culturel

En octobre 2021, Revital a ouvert le centre communautaire "Ta tarbout Kiryat Hamelacha", au service de tous les artistes qui sert également d’office du tourisme. Il est rattaché au département de la culture de la municipalité de Tel-Aviv.

L'une des employées, Lee Barbu, explique que le centre accueille des événements, des ateliers pour les écoles, mais aussi des conférences. "Ces dernières années, Kiryat Hamelacha est devenu un incontournable de la scène culturelle israélienne. Nous sommes en contact avec les nombreux artistes qui transitent par ce quartier et ils peuvent disposer de nos locaux pour organiser des séances photos ou des entretiens par exemple. Enfin, nous répertorions toutes les informations sur les événements à ne pas rater et constituons une sorte d’agenda culturel", a-t-elle dit.

Caroline Haïat/i24NEWS Matan Oren responsable du Ta Tarbout Kiryat Hamelacha et Lee Barbu

Personne n'a le droit d'habiter ou de construire dans ce quartier privé réservé aux maîtres de l’art. Seuls quelques rares bureaux sont loués dans les rez-de-chaussée des immeubles. A la demande de Revital, les routes ont également été expropriées. D’ici deux semaines, des travaux de rénovation à hauteur de 90 millions de shekels (23 millions d'euros) vont moderniser par petites touches l’urbanisme du quartier : arbres, bancs et zones piétonnes seront ajoutés pour le rendre encore plus attrayant.

Caroline Haïat/i24NEWS Equipe de la municipalité en charge du développement de Kiryat Hamelacha

"Je ne veux pas que ce lieu devienne toutefois trop touristique comme la vieille ville de Yafo ou Sarona, je souhaite qu’il conserve son authenticité et ne soit pas trop dénaturé par des rénovations de grande ampleur", précise Revital.

Jamais en manque d’initiatives, Revital travaille actuellement en parallèle, sur un projet pilote avec la mairie, pour créer sa chaîne de télévision avec des programmes consacrés à la ville de Tel-Aviv.

