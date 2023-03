"Nous nous efforçons de mener la révolution mondiale des soins de santé"

Le centrer médical Sheba, le plus grand hôpital d'Israël, a été reconnu comme l'un des meilleurs hôpitaux du monde pour la cinquième fois consécutive par Newsweek et Statista Inc, le principal portail de statistiques et fournisseur de classements industriels au monde. Le classement 2023 a évalué les meilleurs hôpitaux dans 28 pays, dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et Israël. Sheba a été classé meilleur hôpital d'Israël pour la cinquième année consécutive, et premier hôpital des régions Golfe et Moyen-Orient.

"Cela témoigne du talent de notre personnel médical qui, sur une base annuelle, s'occupe de près de deux millions de personnes en Israël et dans le monde", a déclaré le professeur Yitshak Kreiss, directeur général du centre médical Sheba. "Ne nous reposant jamais sur nos lauriers, nous nous efforçons non seulement de fournir des soins médicaux révolutionnaires aux habitants de notre région, mais aussi de mener la révolution mondiale des soins de santé, ce qui nous a déjà permis d'offrir un espoir sans frontières, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis, en Ukraine, en Turquie et au-delà."

Caroline Haïat/i24NEWS Yitzhak Kreiss, directeur général du centre médical Sheba

Newsweek et Statista ont élaboré une méthodologie complexe pour garantir la qualité et la validité du classement des meilleurs hôpitaux du monde. Quatre sources de données ont été utilisées pour l'évaluation : les recommandations de plus de 80 000 médecins, directeurs d'hôpitaux et professionnels de la santé ; les enquêtes sur l'expérience des patients ; les résultats rapportés par les patients ; et les mesures de qualité des hôpitaux qui comprennent la sécurité des patients, les mesures d'hygiène, les temps d'attente et la qualité des traitements.

Sheba a été classé par Newsweek comme meilleur hôpital du monde de 2019 à 2023 de manière consécutive, en plus de multiples inscriptions dans les classements des meilleurs hôpitaux spécialisés du monde et des meilleurs hôpitaux intelligents du monde.