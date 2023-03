"Lapid tente de provoquer l'anarchie et une crise constitutionnelle" (Netanyahou)

Les affrontements entre la police et les manifestants à Tel-Aviv ont fait réagir la classe politique

La manifestation qui a lieu ce mercredi à Tel-Aviv, au cours de laquelle la rue Kaplan et les voies Ayalon de la ville ont été bloquées à la circulation des véhicules, est devenue de plus en plus violente lorsque les canons à eau ont été amenés sur les lieux, et que des grenades assourdissantes ont été utilisées contre les manifestants.

La venue de canons à eaux a provoqué un tollé au sein de la classe politique, ainsi que de nombreuses critiques sur la manière dont la police gère les manifestations. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a fustigé le chef de l'opposition Yaïr Lapid à la Knesset, lorsqu'il a déclaré qu'"il est interdit de perturber la vie de l'État".

"Je comprends qu'il y a quelqu'un ici qui a l'intention de créer l'anarchie : il s'appelle Yaïr Lapid, qui n'a pas répondu à nos appels au dialogue. Il veut simplement provoquer une crise gouvernementale et constitutionnelle", a-t-il affirmé.

"Personne ne veut faire dégénérer le pays en anarchie. Nous avons de grandes missions, nous avons des tâches communes et un avenir commun, et il est temps d'arrêter cette anarchie", a ajouté le Premier ministre.

Plus tôt ce mercredi, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a déclaré qu'il "soutient les policiers israéliens pour avoir utilisé des mesures pour disperser les anarchistes qui se sont révoltés et ont tenté de bloquer les routes d'Ayalon. Tout au long de la matinée, la police a été très patiente avec les anarchistes, mais à partir du moment où ils ont brisé les barrières et les ont jetées sur les policiers, et en leur lançant des pierres, les forces de l'ordre doivent utiliser tous les moyens à leur disposition pour maintenir l'ordre public".

En réponse, Yair Lapid, a affirmé : "J'appelle le commissaire de police à ignorer les tentatives politiques, dangereuses et irresponsables du ministre Ben Gvir pour chauffer encore plus la zone. Les manifestants sont des patriotes israéliens et les meilleurs combattants de Tsahal. Ils se battent pour des valeurs de liberté, de justice et de démocratie. Le rôle de la police est de leur permettre d'exprimer leur opinion et de se battre pour le pays qu'ils aiment".

Erik Marmor/Flash90

Entre-temps, le Premier ministre a posté un message sur les réseaux sociaux : "Nous n'accepterons pas la violence contre les policiers, les barrages routiers et les violations flagrantes des lois de l'État. Le droit de manifester n'est pas le droit à l'anarchie. J'apporte tout mon soutien au ministre de la Sécurité nationale Ben Gvir, au commissaire de police et aux officiers de la police israélienne, qui travaillent contre les contrevenants qui perturbent la routine quotidienne des citoyens israéliens."