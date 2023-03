"Israël devrait effacer le village de Hawara" (Smotrich)

Hawara est le village palestinien d'où sont issus les terroristes qui ont tué deux jeunes Israéliens en début de semaine

"Je pense que l''État d'Israël devrait effacer le village de Hawara", a déclaré le ministre des Finances Betsalel Smotrich mercredi matin alors qu'il participait à la conférence FINANCE 2023 organisée par le quotidien économique The Marker.

Interrogé sur le fait d'avoir "aimé" un tweet appelant à "effacer Hawara", le ministre a répondu : "J'ai appelé à calmer les esprits sur Twitter, et j'ai dit que nous ne devrions pas être poussés dans cette anarchie où les gens se font justice eux-mêmes".

Le ministre a indiqué qu'il ne regrettait pas d'avoir "aimé" le tweet, mais a précisé qu'à ses yeux, c'est à l'Etat de "supprimer" le village, et non les citoyens. "Ce qui contribue à l'augmentation des violences, c'est que des gens sont assassinés sur les routes et se sentent impuissants", a-t-il ajouté.

Le chef du sionisme religieux a accusé les médias de déformer ses propos après avoir appelé à "effacer" un village palestinien. "Pour éviter tout doute dans mes propos, je n'avais pas l'intention d'effacer le village de Hawara, mais seulement d'agir de manière ciblée contre les terroristes et les partisans du terrorisme qui s'y trouvent et de leur faire payer un lourd tribut afin de rétablir la sécurité des habitants de la région", a réagi le ministre sur les réseaux sociaux.

Enquête visant le député Zvika Fogel (Force juive) pour ses propos incitant à la violence

Par ailleurs, le journaliste Gai Peleg a annoncé mercredi que le conseiller juridique du gouvernement avait approuvé l'ouverture d'une enquête concernant le député Zvika Fogel d'Otzma Yehudit (Force juive) soupçonnée d'incitation à la violence, après avoir déclaré dans une interview que ce qui s'est passé à Hawara était "le moyen de dissuasion le plus puissant depuis l'"Opération rempart", et qu'il voulait voir le village "brûlé et fermé".

Quelques heures après l'interview, et après avoir provoqué un tollé sur les réseaux, Fogel a affirmé que ses propos avaient été "mal interprétés" et a précisé qu'il est interdit d'en arriver à une situation où les citoyens se font justice eux-mêmes : "J'ai dit que c'est l'État qui doit agir pour dissuader les terroristes, en aucun cas les citoyens", a-t-il précisé. "Le rôle de l'échelon politique et de Tsahal est de fournir la protection requise par des attaques et de la détermination."

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a fustigé la décision du conseiller juridique du gouvernement. "Le même procureur, qui défend Ayman Odeh, Ofer Kassif qui a attaqué des policiers, Ron Huldai qui a appelé au sang dans les rues, Ehud Barak qui a appelé à des troubles civils, [..] se précipite pour enquêter sur un membre de la Knesset qui a précisé sans équivoque qu'il voulait dire que l'armée israélienne ferait le travail et non les citoyens qui se feraient justice eux-mêmes".