Israël : inauguration du premier vol reliant Tel-Aviv à Tokyo

Le premier vol direct reliant Tel-Aviv à Tokyo a décollé mercredi à l'aéroport Ben Gourion. Il s'agit de la toute première ligne régulière inaugurée entre les deux pays. L'ouverture de la ligne a donné lieu à une cérémonie, en présence du ministre du Tourisme Haim Katz et de l'ambassadeur du Japon en Israël Mizushima Koichi.

La durée prévue du vol, effectué par un Boeing 787 Dreamliner, est d'environ 11 heures. La ligne reliant les deux métropoles devait ouvrir en 2020, mais son lancement avait été reporté en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie de coronavirus.

Les relations israélo-japonaises n'ont cessé de se développer au cours des dernières décennies, notamment sur le plan économique. En 2021, le volume des échanges de biens et services entre les deux pays s'est élevé à 3,574 milliards de dollars. Les entreprises japonaises ont investi un total de 13 milliards de dollars dans l'industrie technologique israélienne depuis 2000, et plus de 85 sociétés nippones sont actuellement actives dans l'Etat hébreu, selon le ministère israélien des Affaires étrangères.

En août 2022, Israël et le Japon ont en outre signé un accord pour une coopération plus étroite en matière de technologie de défense et d'équipements militaires tandis qu'en novembre, les deux pays ont avancé les premières étapes de la signature d'un accord de libre-échange.