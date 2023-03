"Ce manque d'ordre ne porte pas atteinte seulement à Israël mais aussi à l'Autorité palestinienne"

"Je crois que nous sommes très proches d'une troisième Intifada. Le mot 'Intifada' signifie "révolte du peuple", c'est-à-dire que le peuple dans son ensemble prend part aux attentats, au terrorisme et à la lutte telle qu'ils la conçoivent et traduisent tout cela par des actes", a déclaré Yaron Bouskila, lieutenant-colonel de l'armée israélienne dans l'émission Défense sur i24NEWS.

"Pour l'instant, nous voyons principalement les organisations terroristes, qu'elles soient anciennes ou plus récentes, perpétrer des attentats contre les soldats de Tsahal, mais aussi contre des civils, et elles essaient fortement d'encourager la population à descendre dans la rue et à se joindre à elles. Tout cela avec comme toile de fond l'effondrement de l'Autorité palestinienne", a-t-il affirmé, ajoutant que "le niveau de fonctionnement de l'Autorité palestinienne étant au plus bas, l'armée ne parvient pas à rentrer dans les villes et les villages pour y faire régner l'ordre".

"Il faut savoir que ce manque d'ordre ne porte pas atteinte seulement à Israël mais aussi à l'Autorité palestinienne".

Interrogé sur le lien entre les cellules terroristes palestiniennes, M. Bouskila a soutenu qu'une partie sont "autonomes et fonctionnent de façon indépendante". Selon lui, l'attentat à l'arme à feu qui a eu lieu mardi à l'intersection de Beit Arava près de Jéricho sur la route de la mer Morte démontre à quel point la coordination avec l'Autorité palestinienne s'est affaiblie. "Jéricho symbolise la note finale de l'effondrement de l'Autorité palestinienne", a-t-il souligné.

"Il y a plusieurs années, l'armée israélienne a reçu des ordres très clairs selon lesquels elle ne devait pas opérer dans les villes de Cisjordanie sauf dans des cas très particuliers. L'Autorité palestinienne n'avait ni le désir, ni la capacité d'agir. Et comme elle ne s'est pas occupée du terrorisme, toutes les cellules ont pu se développer et maintenant, Tsahal vient dans ces villages exactement comme à l'époque de l'opération "Rempart'", a-t-il expliqué. "Il faut rétablir l'ordre mais cela ne se fait pas en un mois, c'est un processus de longue haleine".

Le lieutenant-colonel a également condamné les incidents à Hawara. "Je suis d'avis que personne ne doit se faire justice, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes. Au niveau national, c'est une atteinte grave au pouvoir et c'est quelque chose qu'il faut condamner à tout prix", a-t-il affirmé.

"Hawara est un axe qui relie Ramallah et Naplouse. Il s'agit d'une zone par laquelle passent de nombreux résidents arabes mais aussi de nombreux résidents juifs. La semaine dernière, 25 personnes ont été blessées par des jets de pierres dans cette région, et en fin de compte, l'armée n'a pas réussi à y faire régner l'ordre. Les habitants, qui sont touchés au quotidien, se sont sentis laissés pour compte et n'avaient pas d'autres choix, même si je ne leur donne pas raison, que de se faire justice pour avoir le sentiment de rétablir eux-mêmes l'ordre". "C'est une extrémité très grave, car c'est à l'armée d'apporter un sentiment de sécurité ", a conclu le lieutenant-colonel.