Des zoologistes israéliens découvrent une nouvelle famille de serpents datant de 50 millions d'années

Selon les chercheurs, les Micrelapidae ont divergé du reste de l'arbre évolutif des serpents il y a environ 50 millions d'années

Une découverte scientifique rare issue d'une vaste étude internationale a récemment permis d'identifier une nouvelle famille de serpents datant d'il y a environ 50 millions d'années et encore vivants aujourd'hui: les Micrelapidae.

La famille des Micrelapidés comprend (jusqu'à présent) trois espèces. La première vit en Israël , en Jordanie, dans le sud de la Syrie et au Liban. Les deux autres vivent au Kenya et en Tanzanie.

L'étude a été menée par des chercheurs de Finlande, des États-Unis, de Belgique, de Madagascar, de Hong Kong et d'Israël, et a été publiée dans la revue Molecular Phylogenetics and Evolution. Le professeur Shai Meiri, de l'école de zoologie de l'université de Tel Aviv en Israël, a participé à l'étude.

"Aujourd'hui, nous avons tendance à supposer que la plupart des grands groupes d'animaux sont déjà connus de la science. Mais parfois, nous avons des surprises, et c'est ce qui s'est passé avec les serpents Micrelapid", explique le professeur Meiri. Au cours des 50 dernières millions d'années, analysent les chercheurs, ces serpents ont évolué indépendamment en tant que famille distincte. Cette très petite famille ne réside qu'au Kenya, en Tanzanie, en Israël, au nord de la Jordanie, en Cisjordanie, au sud de la Syrie et au sud du Liban.

"Ils ont longtemps été considérés comme des membres de la plus grande famille de serpents, mais de multiples tests ADN réalisés au cours de la dernière décennie ont contredit cette classification. Depuis lors, des chercheurs ont essayé de découvrir à quelle famille ces serpents appartiennent vraiment - en vain." La dispersion géographique suggère que ces serpents sont probablement originaires d'Afrique, puis, qu'à un moment donné de leur histoire, ils se sont dirigés vers le nord en passant par la vallée du Grand Rift.