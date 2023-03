Israël : 260 économistes publient une lettre contre la réforme du système judiciaire

Les dommages à long terme sur la croissance économique israélienne et la qualité de vie des citoyens israéliens se feront ressentir

260 économistes ont publié ce jeudi pour la deuxième fois, une lettre dans laquelle ils mettent en garde contre les dommages économiques que la réforme du système judiciaire entraînera. "Depuis la publication du premier avis, de nombreuses indications se sont accumulées selon lesquelles les dommages à l'économie pourraient se matérialiser avec une intensité et une rapidité plus grandes que prévu", indique la lettre. "Ces dernières semaines, les premiers signes de fuite des capitaux sont évidents, ce qui oblige la Banque d'Israël à continuer d'augmenter les taux d'intérêt à un rythme rapide", poursuivent-ils.

AP Photo/Henny Ray Abrams La société de notation financière Fitch

Ils estiment que même si les marchés finissent par se stabiliser à court terme, les dommages à long terme sur la croissance économique israélienne et la qualité de vie des citoyens israéliens se feront ressentir.

"L'économie d'Israël est forte", a réagi le ministre des Finances Betsalel Smotrich. "La semaine dernière, le gouvernement a approuvé un budget excellent, responsable, restreint et axé sur la croissance et les infrastructures. Malgré la hausse de l'inflation mondiale, nous parvenons à renforcer l'État d'Israël en tant qu'îlot de stabilité, économie en croissance et excellent endroit pour investir", s’est-il félicité.

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre des Finances Betsalel Smotrich

Mercredi, la société de notation financière Fitch, l'une des trois sociétés de notation internationales opérant en Israël, a confirmé la note A+ de l’État juif, prévoyant une économie stable. Elle a toutefois émis un avertissement indiquant que "la réforme judiciaire pourrait avoir un impact négatif sur le profil financier du pays".