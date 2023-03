Israël : "Je ne dépenserai pas un seul shekel à l'étranger" (Rami Levi)

"Il y aura toujours des désaccords mais nous n'avons pas d'autre pays"

"Je ne fais pas partie de ceux qui appellent les gens à sortir leur argent du pays. Il y aura toujours des divergences d'opinion entre moi et mes amis", a déclaré l'homme d'affaires Rami Levi, PDG et propriétaire majoritaire du "Rami Levy Hashikma Marketing" lors d'une interview accordée à Arutz 7 sur fond d'avertissements d'économistes et de cadres high-tech concernant le projet de réforme juridique.

"Tous ceux qui appellent les gens à dépenser leur argent ailleurs, à ne pas investir en Israël et menacent de ne pas payer d'impôts causent des dommages sans précédent à l'État d'Israël. Nous avons connu des explosions de bus ici et nous avons traversé des guerres", a affirmé le PDG aux 10 000 salariés, faisant allusion au patron de Wiz qui a déclaré il y a quelques semaines avoir l’intention de transférer l’argent placé dans des banques en Israël sur des comptes situés à l’étranger en signe de protestation contre la réforme.

"J'emploie 10 000 personnes et je suis confronté à l'enfer de l'administration mais je ne dirai jamais un mot contre mon pays. Je ne dirai jamais aux gens de ne pas y investir. J'encourage au contraire les gens à le faire. Je ne dépenserai pas un seul de mes shekels à l'étranger comme ces chefs d'entreprise encouragent les gens à le faire", a-t-il ajouté.

"Ces gens ont obtenu leur argent grâce à l'État d'Israël, et dès le début, ils ont pensé à aller à Chypre pour payer moins d'impôts. Alors je les appelle à aimer un peu plus leur pays. Nous n'en avons pas d'autre. Il y aura toujours des divergences d'opinion", a-t-il conclu.

Le projet du gouvernement continue à inquiéter une partie de la population et de nombreux économistes. Pas moins de 260 experts ont publié ce jeudi pour la deuxième fois, une lettre dans laquelle ils mettent en garde contre les dommages économiques que la réforme du système judiciaire entraînera.