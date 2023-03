Israël/Réforme judiciaire : Yaïr Netanyahou qualifie les manifestants de "terroristes"

Lors d'une intervention radio, il a confié "avoir eu peur" pour sa mère

Yaïr Netanyahou, fils du Premier ministre, a qualifié les manifestants contre la réforme juridique de "terroristes" dans un tweet écrit quelques heures après que des protestataires ont encerclé mercredi soir un salon de coiffure à Tel Aviv dans lequel se trouvait sa mère Sara Netanyahou. Il a affirmé qu'il s'agissait d'un "coup violent financé par des milliardaires".

Les manifestants ont assiégé le salon de coiffure en scandant des slogans contre le gouvernement. "Le pays brûle et Sara se fait couper les cheveux", avaient-ils affirmé.

"Ils ne protestent pas", a déclaré Yaïr Netanyahou. "Ce ne sont pas non plus des anarchistes. Ce sont des terroristes ! Une clandestinité violente a surgi ici (financée par des milliardaires criminels et pervers). Il s'agit de terrorisme domestique. Même si cela prend du temps, au final ils seront poursuivis pour tous leurs crimes des années 2016-2023."

Yaïr Netanyahou s'est également exprimé sur chaîne Telegram : "Tous ceux qui ont pris part à cela, tous les anarchistes qui ont tenté de lyncher ma mère, tous ceux qui ont organisé ce siège dans les groupes WhatsApp, les organisateurs des manifestations et leurs financiers milliardaires, devraient être arrêtés avec un acte d'accusation, et finir en prison", a-t-il affirmé. "Une ligne de coup d'État violent a été franchie ce soir. Une telle chose aux États-Unis se serait terminée par des raids massifs sur les maisons des personnes impliquées par le FBI."

Avshalom Sassoni/Flash90 Des manifestants font le siège devant un salon de coiffure dans lequel se trouve Sara Netanyahou à Tel Aviv, le 1er mars 2023

Lors d'une intervention radio vendredi matin, il a confié "avoir eu peur" pour sa mère.

Tout cela "aurait pu se terminer par un meurtre, c'est un événement terrible", a écrit Sara Netanyahou. "Le moment est venu pour les dirigeants de l'opposition de condamner la violence, l'anarchie et l'incitation".

"Ceux qui ont appelé à l'exécution des juges et des avocats appellent maintenant les pilotes, les officiers supérieurs, les chefs des systèmes de sécurité, les dirigeants de la haute technologie israélienne, les médecins, les étudiants, les mères et les enfants - des terroristes. C'est une incitation dangereuse contre tous les citoyens Le pays qui n'est pas disposé à vivre dans une dictature. Nous nous tournerons vers les autorités judiciaires dimanche pour enquêter et engager des poursuites", ont répliqué les organisateurs.