Israël/Manifestations : Ben Gvir veut s'assurer que sa "politique" soit bien appliquée

Il a demandé au commissaire de s'assurer que la police agira conformément à la "politique du ministre" lors de la manifestation de samedi soir

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a demandé vendredi au commissaire de police Kobi Shabtai de s'assurer auprès du chef de police du district de Tel-Aviv, Ami Ashad, que "la politique du ministre concernant les barrages routiers", sera bien appliquée. Ben Gvir a exigé que l'ordre soit également transmis aux commandants des autres districts, ajoutant qu'"il faut veiller à maintenir l'ordre public à chaque fois que des individus tentent de bloquer les artères principales".

Tomer Neuberg/Flash90

Aussi, Ben Gvir a félicité le commissaire pour sa gestion face à la manifestation au cours de la semaine. "Votre gestion des événements a permis de contrôler totalement les émeutes et de maintenir l'ordre public en peu de temps, et a même empêché de nouveaux dommages à la vie des policiers sur le terrain et à la propriété publique", a écrit le ministre dans une lettre qu'il a envoyée au commissaire de police. "Bien sûr, chaque commandant sur le terrain sait comment gérer toutes sortes de situations mais il faut se rappeler que c'est le ministre qui définit la politique et non le commandant sur le terrain", a souligné le ministre.

Ces dernières semaines, Ben Gvir a parfois reproché à la police d'être laxiste envers ce qu'il appelle "les anarchistes" et de mal gérer les débordements. Samedi soir aura lieu une nouvelle manifestation contre la réforme judiciaire pour la neuvième semaine consécutive.