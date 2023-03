De plus en plus de Palestiniens favorables à la souveraineté israélienne sur Jérusalem-Est

Les résidents palestiniens de Jérusalem-Est qui préfèreraient avoir la citoyenneté israélienne sont passés de 24 % à 37 % entre 2010 et 2022

De plus en plus de Palestiniens soutiennent la souveraineté israélienne sur Jérusalem. C'est ce que révèle un sondage réalisé par le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les sondages (PSR) effectué en novembre et publié le mois dernier, et dont les données ont été comparées avec celles du précédent sondage mené sur le sujet en 2010.

Dans la grande majorité des cas, les Palestiniens sont plus satisfaits des services qui leur sont fournis qu'ils ne l'étaient il y a dix ans. Leur satisfaction concernant "la rapidité avec laquelle les services d'ambulance arrivent sur les lieux après en avoir fait la demande" est notamment passée de 46 % en 2010 à 69 % en 2022. Les chiffres sont à peu près similaires pour les autres services d'urgence comme les pompiers.

Des hausses similaires de leur satisfaction ont été recensées concernant "le niveau de vie en général" ou "l'accès aux zones à l'intérieur de la Cisjordanie" (27% à 48%). Même les interactions entre les responsables israéliens et les Palestiniens sont considérées comme meilleures qu'auparavant (21 % à 36 %).

Hadas Parush/Flash90 Enfants palestiniens à Jérusalem

De manière générale, la période de 2010 à 2022 a vu une augmentation de la satisfaction des habitants de Jérusalem-Est à l'égard des services qui leur ont été fournis par la municipalité israélienne dans 21 catégories différentes. En revanche, leur satisfaction n'a diminué que dans quatre catégories.

On a également demandé aux habitants de Jérusalem-Est s'ils pensaient que la municipalité de Jérusalem faisait de la discrimination entre les Juifs et les Arabes. Si la grande majorité des sondés a répondu par l'affirmative, la proportion de ceux qui ne pensent pas qu'il y ait de discrimination a néanmoins augmenté, passant de 7 % en 2010 à 13 % en 2022. La proportion de ceux "qui ne savent pas ou ne se prononcent pas" est passée quant à elle de 6 % à 9 %.

Le sondage a également interrogé les Palestiniens de Jérusalem-Est sur leur perception concernant différentes questions, les invitant à dire s'ils considéraient cela comme un "problème", "pas un problème du tout" ou "s'ils ne savaient pas".

En ce qui concerne "le niveau de corruption des responsables de l'Autorité palestinienne", "le niveau de corruption des responsables municipaux israéliens de Jérusalem", "le niveau de criminalité", "le niveau de retards et de restrictions aux points de contrôle" et "le niveau de retards et de restrictions créés par la construction du mur à Jérusalem", les proportions de personnes qui ont répondu que c'était "un problème" ont diminué, sauf pour la question de la corruption au sein de l'AP.

AHMAD GHARABLI (AFP) Une femme palestinienne vote pour les élections municipales israéliennes à Jérusalem-Est

Le sondage a également interrogé la population sur la question suivante : "Lorsque les Palestiniens et les Israéliens reprendront les négociations, la question de la souveraineté sur Jérusalem-Est sera discutée. Que préféreriez-vous ? La souveraineté palestinienne, israélienne ou internationale sur Jérusalem ?"

Les réponses entre les deux sondages sont là encore très décalées. Entre 2010 et 2022, le pourcentage de répondants qui préfèrent la souveraineté palestinienne sur la ville est passé de 52 % à 38 %. Pendant ce temps, le pourcentage de personnes interrogées favorables à la souveraineté israélienne est passé de 6% à 19%. Le pourcentage de ceux qui ont répondu qu'ils préféraient la souveraineté internationale ou "autre" est resté plus ou moins le même.

Cette tendance vers une plus grande acceptation de l'État d'Israël s'est également retrouvée à la question : "S une solution permanente à deux États est trouvée, préféreriez-vous devenir citoyen de Palestine ou devenir citoyen d'Israël ?" Ainsi, ceux qui préfèrent la citoyenneté israélienne sont passés de 24 % à 37 % entre 2010 et 2022. Simultanément, ceux qui préfèrent la citoyenneté palestinienne sont passés de 63 % à 58 %.

Les habitants de Jérusalem-Est ont également été interrogés sur quatre sujets de préoccupation qu'ils pourraient avoir si leur quartier devenait une partie d'Israël et qu'ils devenaient donc citoyens israéliens. Entre 2010 et 2022, la proportion de ceux qui ont déclaré craindre d'être victimes d'une éventuelle discrimination parce qu'ils sont arabes est passée de 82 % à 64 %.

Suivant la même tendance, le pourcentage de ceux qui ont dit qu'ils seraient préoccupés par leur accès à la vieille ville de Jérusalem et à la mosquée al Aqsa est passé de 72 % à 41 %. La proportion de sondés qui ont dit qu'ils seraient préoccupés par la perte de leur liberté de mouvement à l'intérieur d'un État palestinien sont passés de 67 % à 43 %. Enfin, les sondés qui ont dit qu'ils craindraient de perdre l'accès à une éducation adéquate pour leurs enfants sont passés de 58 % à 36 %.

A l'inverse, les sondés ont également été interrogés sur les sujets de préoccupation qu'ils pourraient avoir si leur quartier faisait partie d'un État palestinien, et on peut voir que les inquiétudes se sont accrues entre 2010 et 2022.

Par exemple, les personnes interrogées ont exprimé leur inquiétude quant à leur capacité à écrire et à parler librement, à devoir passer du système de santé israélien à un système de santé palestinien, à ce que l'application de la loi soit moins stricte et à perdre les allocations de retraite et de chômage israéliennes.

Au total, ce sondage représente une note d'espoir : il semble souligner qu'il est possible, grâce à l'action israélienne, de renforcer les liens et de développer une réalité d'acceptation et de coexistence entre Israéliens et Palestiniens à Jérusalem.