Israël : des chercheurs tentent de réintroduire le phoque moine sur les côtes

Le phoque moine méditerranéen est l'un des mammifères les plus rares au monde

Selon une étude des côtes du pays publiée par un groupe écologiste israélien, celles-ci pourraient servir d'habitats potentiels pour les rares phoques moines de la Méditerranée, autrefois communs dans la région. En 2010, un spécimen de cette espèce avait été aperçu au large des côtes du pays pour la première fois, après une absence d'environ un demi-siècle.

Depuis lors, des phoques ont été observés dans la région près d'une centaine de fois. La première documentation sur les phoques a suscité une grande joie, qui a amené les chercheurs à réfléchir à la manière de rétablir cet animal unique dans l'écosystème côtier du pays.

L'étude en question a été menée par le Dr Mia Elasar, du groupe d'écologistes marins Delphis, le Dr Luigi Bundone, chercheur sur les phoques moines de Méditerranée au sein du groupe européen d'écologistes marins Archipelagos, et le Dr Aviad Scheinin, responsable du Dolphin and Sea Center chez Delphis et responsable du département prédateurs-proies à la station de recherche marine Morris Kahn de l'Université de Haïfa.

Les chercheurs ont conclu qu'il n'y avait actuellement pas assez de grottes appropriées le long des côtes pour servir d'habitat aux phoques, en raison des effondrements de rochers, des inondations causées par la hausse du niveau de la mer et de l'augmentation du tourisme. L'étude indique que les animaux qui arrivent sur les côtes israéliennes trouvent quelques grottes adaptées à un court repos, mais pas à un séjour prolongé. Afin d'encourager les phoques à établir des populations permanentes dans la région, l'enquête recommande ainsi la restauration de deux grottes existantes.

Le phoque moine méditerranéen est l'un des mammifères les plus rares au monde et est gravement menacé d'extinction. Ce phoque ne vit que dans la mer Méditerranée. Il mesure environ 2,5 mètres de long et pèse environ 350 kg.