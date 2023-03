Israël : premier sommet pour les professionnels et étudiants LGBTQ+ le 16 mars

Les participants pourront acquérir des compétences pratiques, nouer de nouvelles relations significatives et faire progresser leur carrière

Un sommet international, organisé par l'association israélienne LGBTech et l'université IE de Madrid, aura lieu le jeudi 16 mars à la cinémathèque de Tel Aviv. Il s'agira de la première édition de LGBT+ @Work - l'une des plus grandes et des plus anciennes conférences professionnelles LGBTQ+ au monde - qui se tiendra en dehors de l'Europe.

LGBTech s'associe à Tel Aviv Tech, via la municipalité de Tel Aviv-Yafo, afin de faire venir des dirigeants du monde entier pour le week-end du sommet, ainsi qu'à Guts, une agence de création de classe mondiale, pour donner aux orateurs et aux participants du sommet une voix qui puisse être entendue dans le monde entier.

Jessi Satin/i24NEWS Gay pride à Tel-Aviv

Soutenu par un large éventail de sponsors et de partenaires de premier plan, l'événement a pour but "d'inspirer et de soutenir une génération de professionnels LGBTQ+ émergents, tout en offrant un espace aux plus grandes marques du monde pour découvrir les nouvelles frontières de la diversité, de l'égalité et de l'inclusion (DEI").

Les participants pourront acquérir des compétences pratiques, nouer de nouvelles relations significatives et faire progresser leur carrière. Tel-Aviv est connue être une ville particulièrement gay friendly. Sa gay pride, qui a lieu chaque année au mois de juin, accueille des LGBT du monde entier venus célébrer le mois de la fierté.