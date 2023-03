Pourim : la municipalité de Jérusalem relooke son logo et nargue Tel-Aviv

Le logo parodie la chanteuse Miley Cyrus dans son clip "Flowers" en forme de revanche contre son ex-mari Liam Hemsworth

Les municipalités de Jérusalem et Tel-Aviv sont connues pour mettre en scène leur rivalité supposée et se faire des blagues mutuelles. Cette fois, c'est Jérusalem qui a "rouvert les hostilités" en profitant de la fête de Pourim qui approche pour relooker le fameux lion emblèmatique de la ville, et envoyer un clin d'œil à la métropole côtière.

Sur son compte Twitter, la municipalité a ainsi modifié son logo et rhabillé le fameux lion en parodiant Miley Cyrus dans son dernier clip, Flowers. Drapé dans une robe dorée et portant des lunettes noires à l'image de la chanteuse, le fier animal reprend les paroles de la chanson et proclame "I can buy myself flowers" (Je peux m'acheter des fleurs moi-même) en taguant la municipalité de Tel-Aviv.

Mairie de Jérusalem Le logo créé par la mairie de Jérusalem pour Pourim 2023

Sorti en janvier, le tube Flowers est considéré à fois comme une sorte d'hymne féministe et un acte de revanche de Miley Cyrus contre les infidélités supposées de son ex-mari, l'acteur Liam Hemsworth.

Les fans de la chanteuse affirment en effet que les indices en ce sens abondent dans le clip : la chanteuse y apparaît vêtue d'une robe lamée entièrement dorée, qui pour beaucoup serait une référence claire à celle portée par l'actrice Jennifer Lawrence lorsqu'elle avait foulé le tapis rouge des Golden Globes au bras de Liam Hemsworth, son partenaire dans les films Hunger Games et son amant supposé. La maison qui sert de décor au clip serait en outre celle ou l'ex-mari de Miley Cyrus emmenait ses nombreuses conquêtes.

Les fins analystes de cette "revenge song" notent aussi que les paroles de Flowers - dans lesquelles la chanteuse affirme qu'elle peut s'offrir des fleurs à elle-même, danser toute seule et converser avec elle-même - seraient le miroir inversé des paroles de la chanson When I was your man de Bruno Mars que Liam Hemsworth avait un jour dédiée à Miley Cyrus et qui proclame : "I should have bought you flowers (...) take you to every party, because all you wanted was dance" (J'auras dû t'acheter des fleurs et t'emmener à toutes les soirées parce que tout ce que tu voulais c'était danser).

Le dernier indice qui n'a pas échappé aux fans est la date de la sortie de la chanson : le 12 janvier, soit la veille de l'anniversaire de Liam Hemsworth. C'est clair, avec ce logo la rupture est plus que consommée entre Jérusalem et Tel-Aviv.... Jusqu'à la prochaine fois !