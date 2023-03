"Les soldats qui refusent d'assurer leur service menacent notre existence" (Netanyahou)

"C'est le premier et le plus important fondement de notre existence sur notre terre"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est prononcé lundi soir contre le phénomène des soldats réservistes qui menacent de refuser le service ou l'entraînement, affirmant que les membres des forces de défense d'Israël n'ont jamais abandonné l'État auparavant.

"Il n'y a pas de place pour les refus", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse depuis une base de la police des frontières dans l'implantation de Beit Horon en Cisjordanie, aux côtés du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et du président de la Knesset Amir Ohana. "Lorsque vous êtes sur le champ de bataille et que vous regardez à droite ou à gauche, vous ne le faites pas pour vérifier les points de vue politiques de vos voisins".

"C'est le premier et le plus important fondement de notre existence sur notre terre", dit-il, en notant toutes les fois où les soldats n'ont pas refusé le service. "Les refus menacent le fondement de notre existence". "Dans la société, il y a de la place pour la protestation, de la place pour les points de vue opposés, mais pas de place pour les refus", a-t-il ajouté.

"Je suis convaincu que nous surmonterons les réticences et leurs menaces, mais les graines qui sont semées ici peuvent donner lieu à des récoltes sauvages lors des prochains conflits. C'est pourquoi, précisément en cette fête de Pourim, nous devons nous rappeler le principe d'unité qui est à la base de notre force", a poursuivi le Premier ministre.

Lorsque le méchant Haman a cherché à trouver un point faible dans le peuple juif, il a dit : "Il n'y a qu'un seul peuple dispersé et divisé." Mais à l'époque, comme aujourd'hui, nous nous sommes levés comme un seul homme, unis, et nous avons remporté une victoire pour des générations - et nous le ferons aussi cette fois-ci. Je vous remercie tous d'avoir tenu bon, pour votre bravoure et votre sacrifice, pour votre service dévoué au peuple et au pays", a-t-il conclu.