Près de 600 couples israéliens se sont mariés en ligne dans l'Utah depuis 2020

La Cour suprême d'Israël a rejeté mardi l'appel de l'État sur la question des mariages en ligne célébrés dans l'Utah. Cela signifie que les couples qui se marient de cette manière, seront reconnus et enregistrés par l'Autorité de la population et le ministère de l'Intérieur, même s’ils sont présents physiquement en Israël au moment de la cérémonie.

Ces mariages sont célébrés en visioconférence avec un officiant de mariage dans l'État de l'Utah aux États-Unis. Ils ont déjà permis à des milliers de couples du monde entier, dont environ 600 d'Israël, de se marier depuis leur lieu de résidence sans avoir à se rendre physiquement dans l'Utah.

La Cour suprême estime que l'Autorité de la population et de l'immigration n'avait pas le droit, en 2020, de refuser d'enregistrer de tels mariages, car sa seule tâche est d'enregistrer des documents de mariage légaux valides et non de se pencher sur des questions juridiques complexes. Les couples israéliens ont commencé à utiliser les services de mariage civil en ligne de l'Utah en 2020, pendant la pandémie de COVID-19, lorsqu'ils ne pouvaient pas se rendre à l'étranger pour des cérémonies civiles, qui ne sont pas disponibles en Israël.

Le ministre de l'intérieur de l'époque, Aryeh Deri, avait ordonné à l'Autorité de la population et de l'immigration de suspendre l'enregistrement de ces mariages, mais plusieurs couples ont saisi les tribunaux pour contester cette décision.

Israël n'autorise le mariage que selon la loi religieuse. Selon les estimations, environ 700 000 personnes ne peuvent pas se marier du tout en Israël, dont un demi-million d'immigrants considérés comme sans religion, des couples de même sexe, des convertis réformistes et conservateurs, et des couples invalides selon la loi juive. Près de 600 couples israéliens se sont mariés en ligne dans l'Utah depuis 2020.