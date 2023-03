Israël : le soldat grièvement blessé dans l’attentat à la Cité de David, a revêtu l’uniforme

Nadav a terminé la "marche du béret" de 50 kilomètres avec le 202e bataillon parachutiste de Tsahal

L’officier parachutiste Nadav, qui avait été grièvement blessé lors de l’attentat à la Cité de David, a revêtu pour la première fois l’uniforme mercredi matin. Il est en effet arrivé tout droit de l'hôpital pour terminer la "marche du béret" de 50 kilomètres avec le 202e bataillon parachutiste de Tsahal, au Mur des Lamentations, arrivée traditionnelle de la marche. Il y a été accueilli par des acclamations, rapporte le site d’information israélien Walla.

En janvier dernier, Nadav avait été grièvement blessé lors d’un attentat à l’arme à feu commis par un habitant de Jérusalem-est âgé de 13 ans. Son père avait également été blessé lors de l’attaque terroriste. Tsahal avait rapporté que malgré sa grave blessure, le parachutiste avait gardé son sang-froid et réussi à tirer et toucher le jeune terroriste. Nadav avait ensuite été transporté à l’hôpital, ou son état s’est dégradé avant de remonter pour lui permettre la sortie de mercredi.

Il y a environ deux semaines, un acte d'accusation a été déposé contre le terroriste de 13 ans. Selon l'acte d'accusation, le terroriste a décidé de commettre une attaque terroriste meurtrière contre des Juifs. Il a regardé des vidéos pour apprendre à faire fonctionner une arme à feu et à tirer.

Yonatan Sindel/FLASH90 La police sur les lieux d'un attentat terroriste dans la Cité de David, à Jérusalem, le 28 janvier 2023

Le jour de l'attaque, le garçon a pris une arme et deux cartouches que son frère avait laissées dans un sac dans leur maison et s'est rendu dans le quartier de la Cité de David, essayant de localiser les passants juifs. Il a alors remarqué Nadav et son père, qui portaient une kippa (couvre-chef juif) et tsitsit (franges rituelles que les hommes religieux juifs portent quotidiennement), et leur a tiré dessus.