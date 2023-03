Benjamin Netanyahou met en garde les députés contre le dénigrement des réservistes

"Il faut s'opposer fermement au refus, mais si on le fait, il convient de le faire dans les limites du discours pertinent" (Benjamin Netanyahou)

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exhorté mardi soir les députés de son parti, le Likoud, à rester "dans les limites du discours pertinent" lorsqu'ils critiquent les réservistes qui refusent de servir en signe de protestation contre les projets de réforme judiciaire. En début de semaine, deux ministres du Likoud ont suscité des réactions négatives à la suite de leurs commentaires sévères à l'encontre des réservistes qui ont protesté contre la réforme judiciaire en refusant d'accomplir leur devoir militaire.

"Le refus est un phénomène dangereux auquel il convient de s'opposer fermement. Mais même si on le fait, et même dans le feu de l'action, il faut le faire dans les limites du discours pertinent. Notre tâche à tous est d'essayer de calmer les esprits et de ne pas les enflammer, et cela s'applique à tout le monde sans exception", a déclaré Benjamin Netanyahou.

Noam Revkin Fenton/Flash90 Shlomo Karhi, député du Likoud, à la Knesset

Ses déclarations visaient sans les nommer, le ministre des Communications Shlomo Karhi et la ministre de l'Information Galit Distel Atbaryan. Le premier a déclaré dans un message de Pourim sur les réseaux sociaux que ceux qui refusent d'accomplir leur devoir militaire en signe de protestation "peuvent aller en enfer". Un groupe de réservistes s'est présenté au domicile du ministre mardi, lui disant que ses remarques avaient causé des dommages irréversibles.

Sa collègue du Likoud, a affirmé sur Twitter qu'"il y avait ici des soldats qui ont sorti les os de leurs frères de la tombe et qui n'ont pas refusé un ordre", faisant référence aux rabbins militaires qui avaient dû exhumer les corps enterrés à Gaza lors du désengagement de 2005.

https://twitter.com/i/web/status/1632743202472992772 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, également membre du Likoud, a déclaré mardi qu'il soutenait les soldats réservistes, "quelle que soit" leur position politique. "Ceux qui dénigrent les soldats de Tsahal, qu'ils soient de gauche ou de droite, n'ont pas leur place dans le service public", a déclaré le ministre. "Je chéris, j'apprécie et je soutiens les réservistes, quelle que soit leur position politique.