Pour Yeshayahou Leibowitz, grand scientifique, philosophe et penseur juif, la révolution féministe s'apparente à la plus importante de l'histoire de l'humanité. Selon Leibowitz, la révolution féministe libère les hommes, les femmes et tous les stéréotypes de genre, et nous permet à tous de nous épanouir et d'être librement ce que nous sommes.

Aujourd'hui, 8 mars, Journée internationale de la femme, j'aimerais examiner le sens de cette date avec un regard contemporain, et faire plus que constater la révolution féministe qui s'est amorcée au début du 19e siècle. Outre la liste des droits que les femmes ont obtenus au fil des ans, les statistiques sur le nombre de femmes siégeant dans les Parlements du monde entier, ou même le nombre de femmes PDG de grandes entreprises, que signifie la Journée internationale de la femme dans nos vies aujourd'hui ?

Le mot que j'utiliserais aujourd'hui est "compromis". C'est un mot qui a parfois des connotations problématiques, car il est souvent compris comme "abandon", "humiliation" et, quand il n'y a d'autre choix, "faiblesse". Aujourd'hui, précisément, je dis qu'il est temps de se référer au concept de compromis, non pas comme une faiblesse, mais comme une valeur.

Le compromis comme objectif, comme expression d'une pensée créative et intelligente, le compromis comme première option et non comme renoncement, le compromis comme un choix intelligent, décidé justement parce que la femme est en position de force.

Les femmes, dès le moment où elles sont autonomes, comprennent la valeur du compromis : dans l'éducation des enfants, dans la vie de couple, ou dans la vie professionnelle. Lorsqu'elles n'en font pas, c'est parce qu'elles n'ont pas d'autre choix ou parce qu'elles ont renoncé à leurs principes. Au contraire, lorsqu'elles choisissent cette voie, elles peuvent atteindre leurs objectifs, aller là où elles aspirent être.

Nous vivons aujourd'hui dans un monde polarisé, noir ou blanc, où l'extrémisme domine et règne en maître. Malheureusement, c'est le cas partout, aussi ici en Israël. Les appels à l'extrémisme fusent de toutes parts : de la part des citoyens, mais aussi des élus. Un extrémisme qui se traduit par une violence verbale sur les réseaux sociaux et des appels à la disqualification de pans entiers de la population.

Nous en sommes arrivés à un point où, plus on est extrémiste, plus on se croit fort. Vraiment ? N'est-il pas temps de parler ? De faire des concessions ? Un compromis en position de force, de manière pragmatique. Peut-être qu'une présence féminine plus dominante des deux côtés du débat y contribuera. Bonne journée internationale de la femme.