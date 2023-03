Les parents des deux frères, qui possédaient une carte de donneurs d’organes, ont décidé de donner les cornées immédiatement après l’attentat

Les cornées d’Hillel et Yigal Yaniv, assassinés il y a environ une semaine lors d’un attentat terroriste à l’arme à feu à Hawara en Cisjordanie, ont été transplantées à quatre patients à l’hôpital Beilinson de Petah Tikva, ont annoncé mercredi matin l'hôpital et le Centre national de transplantation. Les parents des deux frères, qui possédaient une carte de donneurs d’organes, ont décidé de donner les cornées immédiatement après l’attentat.

"Nous sommes très heureux d'avoir reçu ce matin l'annonce de la transplantation de la cornée d'Hillel et Yigal. Nous souhaitons que les donneurs voient la bonté et la joie du monde, comme l'ont vu nos merveilleux fils. Leurs beaux et bons yeux continueront d'illuminer notre monde par l'intermédiaire de ces chers messagers et nous sommes heureux que, même après leur mort, ils aient pu faire du bien aux autres", ont déclaré les parents, selon le site d’informations israélien Walla.

Yossi Aloni/Flash90 Illustration - L'hôpital Beilinson, à Petah Tikva, en Israël

"La transplantation de cornée est une opération médicale qui associe le deuil et la perte, d'une part, et la sauvegarde de la vue et l'enthousiasme de la personne transplantée, d'autre part. C'est l'un des moments qui instille en chacun de nous un sentiment d'unité, de gentillesse et de don inconditionnel. J'ai transplanté des centaines de cornées au cours de mes années de travail, mais ces transplantations ont été très spéciales pour moi", a témoigné la professeur Irit Bachar, directrice du service ophtalmologique de l'hôpital Beilinson.

Mardi, les forces israéliennes ont abattu le terroriste qui avait perpétré l'attentat à l'origine de la mort des deux frères, Abdel Fattah Harusha, 48 ans, originaire du camp de réfugiés d'Askar, près de Naplouse, et membre du Hamas.