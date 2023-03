De nouvelles destinations en Europe au départ d’Israël, disponibles en mai

Bratislava en Slovaquie, Trieste en Italie et Bansko en Bulgarie, seront proposées au départ d'Israël

La compagnie israélienne Ophir Tours proposera des vols saisonniers l'été prochain vers trois nouvelles destinations européennes : Bratislava en Slovaquie, Trieste en Italie, et Bansko en Bulgarie, révèle le journal israélien Maariv. La compagnie aérienne Cyprus Airways programmera des vols vers Bratislava chaque mercredi entre le 7 juin et le 4 octobre, pour un prix de 195 euros minimum.

Ophir Tours assurera également des vols saisonniers à destination de Trieste, dans le nord de l'Italie, qui prévus tous les mercredis par la compagnie NEOS, de mai à octobre. Les prix des vols commenceront également à 195 euros par personne.

AP Photo/David Zalubowski Illustration - Voyageurs dans un aéroport

Entre juillet et août sera aussi proposée Bansko, en Bulgarie. Le prix du vol seul n’a pas été indiqué, mais des forfaits entre 750 et 830 euros comprenant le billet d’avion et un séjour en hôtel cinq étoile sont disponibles. Située dans les montagnes bulgares, Bansko est habituellement prisée en hiver par les touristes israéliens pour ses pistes de ski.

Des forfaits comprenant billet d’avion et location de voiture pour une semaine et des forfaits vol et hôtel seront également disponibles pour ces nouvelles destinations estivales au départ d’Israël.

