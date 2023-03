Trois blessés dans un attentat à Tel-Aviv, le terroriste neutralisé

Le pronostic vital de l'un des blessés serait engagé

Trois personnes ont été blessées dans une fusillade qui a eu lieu en plein centre de Tel-Aviv jeudi soir, près d'un café de la rue Dizengoff.

Le terroriste palestinien a été neutralisé.

Les blessés, des hommes dans la vingtaine, ont été transportés à l'hôpital Ichilov de Tel-Aviv. Le pronostic vital de l'un des blessés serait engagé, un autre souffrirait de blessures graves et le troisième aurait été légèrement touché.

D'après les témoins présents sur place, l'un des terroristes aurait sorti une arme de poing et aurait commencé à tirer sur les clients attablés à l'extérieur d'un restaurant. Il aurait été rapidement neutralisé par un policier en civil, un policier du Yamam qui n'était pas non plus en service et un passant.

De nombreuses forces de police ont été appelées sur place en renfort. À ce stade, les habitants du quartier ont été tenus de rester chez eux et les rues ont été bloquées, de crainte qu'un second terroriste ait pu prendre la fuite.

En déplacement à Rome, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a reçu un briefing sécuritaire sur les derniers événements.

"Un attentat très grave s'est produit à Tel-Aviv. J'envoie mes souhaits de prompt rétablissement aux blessés", a déclaré le Premier ministre dans un communiqué, qui a salué la réaction rapide des civils et policiers israéliens pour neutraliser le terroriste. "Cela n'affaiblira pas notre détermination à planter des racines dans notre patrie."

Cet attentat survient après des opérations israéliennes en Cisjordanie ayant abouti à l'élimination plusieurs membres d'organisations terroristes, qui laissaient craindre des représailles. Le Hamas a salué l'attaque.

Un attentat à l'arme à feu dans le même quartier très animé de Tel-Aviv avait eu lieu en avril 2022, il y a presque un an.

Plus d'informations à venir