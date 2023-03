LIVEBLOG | Attentat à Tel-Aviv, trois blessés

i24NEWS Le terroriste palestinien âgé de 23 ans

Le terroriste palestinien a été neutralisé. Prénommé Mutaz Al Khuwaja, il était âgé de 23 ans et était le fils d'un dirigeant du Hamas. Il résidait en Cisjordanie au nord de Ramallah et avait effectué un an de prison pour activités terroristes en Israël.