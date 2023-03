Attentat à Tel-Aviv : qui est le terroriste Mutaz Al Khawaja ?

Le Hamas s'est félicité de l'attentat et a qualifié Khawaja de "martyr héroïque"

Le terroriste de l'attentat de Tel-Aviv perpétré jeudi soir a été identifié comme étant Mutaz Al Khawaja, un Palestinien âgé de 23 ans originaire du village de Nilin, près de Ramallah, en Cisjordanie. Il a été emprisonné deux fois en Israël pour activités terroristes et était un membre de la branche armée du Hamas. Il ne détenait pas de permis d'entrée en Israël lorsqu'il a commis l'attentat.

Le Hamas s'est félicité de l'attentat, a qualifié Khawaja de "martyr héroïque", et a présenté son acte comme une "initiative personnelle", et une "réponse naturelle aux crimes de l'occupation" israélienne. Selon Dean Elsdunne, porte-parole de la police, "le terroriste a commencé à tirer sur des civils dans un café" avant d'être pris en chasse et abattu par des policiers qui ont ainsi "réussi à empêcher un attentat bien plus grave d'avoir lieu".

Dans un communiqué, le ministre de la Sécurité intérieure Itamar Ben Gvir a félicité "le policier qui, dans un acte courageux, a éliminé le terroriste odieux et a sauvé de nombreuses vies". "J'ai entendu des coups de feu et vu des gens s'enfuir. J'ai chargé immédiatement mon arme et j'ai couru vers les lieux", a déclaré à David Friedmann, policier ayant contribué à abattre le terroriste. A un moment, "j'ai tiré trois balles sur lui, [un collègue] a également tiré trois coups, et quand il est tombé, il a reçu une autre balle afin qu'il ne se relève plus", a-t-il ajouté.

Le père de Khawaja, Salah Khawaja a vu dans l'acte de son fils "une réaction normale pour tout jeune qui voit chaque jour l'injustice et les meurtres commis par l'armée israélienne". Khawaja a précisé que son fils était célibataire et gérant de boutique à Nilin.

Peu après minuit hier soir, l'armée israélienne a effectué un raid dans la ville de Nilin après l'ordre du ministre de la Défense Yoav Gallant de détruire "immédiatement" la maison du terroriste et de procéder à l'arrestation de son père.

Les trois victimes blessées par balles sont actuellement à l'hôpital Ichilov de Tel-Aviv, le pronostic vital d'un des blessés est toujours engagé.