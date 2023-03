Attentat de Tel-Aviv : "nous devons continuer à vivre" (Michael Osdon, blessé)

Deux autres israéliens sont toujours hospitalisés dans un état grave

Michael Osdon, l'un des blessés de l'attentat de Tel-Aviv jeudi soir, a été touché au visage. Il raconte le moment où sa vie a basculé.

"Hier vers 20h40, nous marchions rue Dizengoff avec des amis, nous étions sur le chemin du mariage d'un ami - et juste à l'intersection de la rue Ben Gurion, l'un de mes amis qui était à ma gauche a été abattu par derrière. Tout de suite après, le terroriste s'est déplacé près de moi et m'a tiré dessus par derrière, j'ai tourné la tête et la balle a touché ma joue. Puis il a tiré une balle sur un autre de nos amis", relate Michael.

"Quand mes amis se sont effondrés sur la route, j'ai essayé de m'échapper car le terroriste me courait derrière. Il a tiré une autre balle en ma direction mais m'a raté. J'ai continué jusqu'au glacier et leur ai demandé d'appeler une ambulance. Quelques minutes après, les forces de l'ordre sont arrivées sur place. Nous avons été évacués à l'hôpital, et malheureusement mes deux amis sont dans une situation où nous devons prier pour qu'ils se remettent sur pied", poursuit le jeune homme.

Michael, qui a malheureusement été empêché d'assister au mariage de son ami, a déclaré que l'événement festif s'était déroulé comme malgré l'attaque. "J'en suis très heureux", a-t-il partagé. "Nous devons continuer à vivre et leur faire comprendre que nous avons l'intention de nous battre".

Deux autres israéliens sont toujours hospitalisés dans un état grave.

Le terroriste palestinien de 23 ans qui a perpétré l'attentat a été abattu sur place quelques minutes après l'attaque. Il était le fils de l'un des chefs du Hamas et originaire de Nilin en Cisjordanie.