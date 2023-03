Un Orchis géant découvert pour la première fois en Israël

L'équipe du jardin botanique va étudier la zone pour en savoir davantage sur l'orchidée

Pendant une promenade dans la forêt près de Mevsaret Zion, la bénévole du Jardin botanique de l'Université de Jérusalem et son amie ont fait une découverte surprenante en tombant par hasard sur une orchidée de plus de 50 cm "Orchis géant". C'est la première fois qu'une orchidée de cette espèce est découverte en Israël.

Gabi Peleg et Ofra Laron ont partagé des photos de fleurs dans le groupe WhatsApp du Jardin botanique. Parmi les photographies qu'elles ont envoyées, l'une d'entre elles a particulièrement attiré l'attention des experts: une grande orchidée de 51 cm, dont les fleurs sont roses et différentes de celles qu'ils connaissent. Le pétale inférieur de la fleur était également allongé.

Le scientifique en chef du jardin botanique, le Dr Uri Fergman-Sapir et le botaniste Ohad Binyamini ont identifié l'Orchis géant, une orchidée méditerranéenne connue dans tout le bassin méditerranéen - de Chypre à l'Espagne.

"Pour mon anniversaire, j'ai décidé d'aller me ballader dans la forêt près de chez moi avec une amie. Ces jours-ci, tout est fleuri et coloré, c'est vraiment plaisant à voir. Une grande fleur m'a interpellée et bien sûr, en tant que bénévole au jardin botanique, je l'ai immédiatement transmise aux experts qui se sont montrés très enthousiastes", a-t-elle dit.

L'équipe du jardin botanique va désormais étudier la zone en question pour en savoir davantage sur l'orchidée.

"Le temps nous dira si l'apparition de cette fleur dans les montagnes de Judée est un épisode ponctuel ou s'il y en a beaucoup plus qui n'ont tout simplement pas encore été localisées jusqu'à aujourd'hui", a déclaré le Dr Fergman-Sapir.

C'est une plante robuste, pouvant dépasser 50 cm, à inflorescence dense, fréquente en région méditerranéenne de la fin de l'hiver au début du printemps, où on peut la rencontrer notamment sur les talus herbeux des bords de routes ou de chemins. Depuis l'an 2000, cette espèce est de plus en plus souvent observée en France hors de la zone méditerranéenne.