Israël : 10 milliards de dollars nécessaires pour préparer le pays à un séisme

"Il se produira quelque part entre Eilat et Metula sur la faille de la mer Morte"

Alors qu'Israël devrait être frappé par un séisme de grande ampleur dans les années à venir, les géologues prédisent qu'il faudrait 10 milliards de dollars pour préparer au mieux le pays face à la catastrophe, en renforçant notamment des milliers de bâtiments construits avant 1980.

Israël se trouve sur le rift syro-africain, la faille de la mer Morte étant sa principale source d'activité sismique. Bien qu'il soit actuellement impossible de prédire exactement quand et où le prochain tremblement de terre arrivera, un tel événement s'est produit une fois par siècle en moyenne dans le pays.

Le dernier grand tremblement de terre a eu lieu en 1927, tuant près de 300 personnes et causant d'importants dégâts à Jérusalem, Jéricho et dans d'autres villes. "Cela se produira quelque part entre Eilat et Metula sur la faille de la mer Morte ou sur la faille du Carmel", a averti le géologue Kurzon.

En Israël, le directeur du Comité de préparation aux tremblements de terre, Amir Yahav, a récemment averti une commission parlementaire que les dégâts d'un tremblement de terre coûteraient au pays 41 milliards de dollars et que la prévention serait une alternative nettement moins chère.

Le mois dernier, plusieurs séismes de faible intensité se sont produits en Israël suite au tremblement de terre dévastateur en Turquie et en Syrie.