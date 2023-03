L'État de New York recommande aux voyageurs se rendant en Israël de se faire vacciner contre la polio

Quatre cas ont été diagnostiqués dans la ville de Safed, dans le nord du pays, au début du mois, malgré la campagne de vaccination menée l'année dernière

L'État de New York a recommandé à tous les citoyens qui prévoient de se rendre en Israël de se faire vacciner contre la polio, où plusieurs enfants ont récemment été testés positifs au virus. "Ces derniers jours, le ministère israélien de la Santé a confirmé que quatre enfants avaient été trouvés positifs au virus de la poliomyélite dans le nord du pays, après qu'un enfant non-vacciné avait montré des symptômes de paralysie", a mis en garde du département de la santé de l'État dans un communiqué publié vendredi.

Yonatan Sindel/Flash90 Un médicament contre la polio dans un centre médical pour enfants à Jérusalem

Le département de la santé fait allusion aux quatre cas diagnostiqués dans la ville de Safed, dans le nord du pays, au début du mois, un an après l'apparition d'un petit foyer de la maladie dans le pays. Les autorités sanitaires de New York sont en contact avec leurs homologues israéliens "pour assurer une réponse coordonnée", précise le communiqué.

"La poliomyélite est une maladie contagieuse et potentiellement mortelle qui peut provoquer la paralysie et la mort. Le vaccin est sûr et offre la protection la plus élémentaire dans les zones infectées par le virus", rappelle le communiqué. L'épidémie qui s'est déclarée en Israël en mars dernier, après la découverte du premier cas de polio dans le pays depuis 1989, a donné lieu à une campagne de vaccination contre la maladie.

Outre Israël, le communiqué appelle les voyageurs à prendre leurs précautions contre la polio avant de se rendre au Royaume-Uni, en Ukraine, en Afghanistan, au Pakistan, en Indonésie, au Nigeria, en Côte d'Ivoire et dans plusieurs autres pays d'Afrique centrale.