Israël : le Pr Mechoulam, pionnier mondial de la recherche sur le cannabis, décède à 92 ans

Survivant de l'Holocauste, il a ouvert la voie à une série d'études dans le domaine du cannabis et appelé à la collaboration scientifique

L'Université hébraïque de Jérusalem a annoncé dimanche le décès du pionnier mondial de la recherche sur le cannabis, le professeur Raphael Mechoulam. Connu comme le "père de la recherche sur le cannabis", il s'est éteint en Israël à l'âge de 92 ans.

Le professeur Mechoulam a été le premier à isoler la substance psychoactive du cannabis, le THC, qui agit sur le cerveau, la conscience et la créativité, ainsi que le CBD, la substance la plus importante de la plante pour ses bienfaits médicaux reconnus. Il a reçu des dizaines de prix, d'honneurs et de décorations tout au long de sa vie, notamment le prix Harvey, le prix EMET et le prix Rothschild.

"Le système endocannabinoïde nous a été révélé récemment. Son implication dans divers processus biologiques est très large, mais le rôle de la plupart des substances qui le composent n'a pas encore été étudié. Je tiens à souligner que dans le domaine du système endocannabinoïde, comme dans d'autres domaines, la collaboration entre scientifiques est une chose merveilleuse et utile pour découvrir de nouvelles propriétés biologiques", avait-il déclaré dans un article publié dans la revue Annual Reviews.

Marcus Shlomo Pr Mechoulam

"Travailler sur le cannabis était à la fois stimulant et prometteur d'un point de vue scientifique", avait affirmé M. Mechoulam aux médias il y a six ans. "J'ai bénéficié du soutien de la police, qui m'a fourni le haschisch, et du ministère de la Santé, qui a donné son accord. Les premiers travaux ont été effectués à l'Institut Weizmann puis à l'Université hébraïque en 1966".

Asher Cohen, président de l'Université, a rendu hommage au professeur Mechoulam : "La plupart des connaissances humaines et scientifiques sur le cannabis ont été rassemblées grâce au professeur Mechoulam. Il a ouvert la voie à une série d'études dans ce domaine et a appelé à une collaboration scientifique entre différents chercheurs. C'était un intellectuel perspicace, novateur et charismatique. C'est un jour triste pour la communauté universitaire et j'adresse mes sincères condoléances à la famille. Que sa mémoire soit une bénédiction".

Yoram Aschheim Pr Mechoulam

Le professeur Mechoulam est né à Sofia, en Bulgarie en 1930. Après avoir survécu à l'Holocauste, il a immigré en Israël avec sa famille en 1949. Il a commencé son parcours à l'Université hébraïque en obtenant un deuxième diplôme en biochimie en 1953. ll a commencé ses recherches sur les cannabinoïdes à l'Institut Weizmann en 1962, puis a rejoint l'Université hébraïque en 1966, où il a continué à étudier les composés présents dans le cannabis. Il a été nommé professeur à temps plein en 1972.