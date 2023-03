L'Arabie saoudite empêche une délégation israélienne de participer à un événement de l'ONU

Des représentants du village de Kfar Kama avaient été invités à un séminaire qui mettait à l'honneur les 32 meilleures destinations de tourisme rural de l'année

Des musulmans israéliens invités à participer à un événement touristique organisé par les Nations unies en Arabie saoudite, en l'honneur de leur village de montagne, se sont vus refuser leur visa, a rapporté Bloomberg dimanche. Le village israélien de Kfar Kama, dans la région de Galilée, figurait parmi les 32 sites sélectionnés par les Nations unies comme les meilleures destinations de tourisme rural de l'année. Les lauréats ont été choisis pour leurs atouts culturels et naturels, ainsi que pour leur engagement en faveur de la durabilité économique, sociale et environnementale.

L'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies avait invité les villageois et les responsables israéliens, ainsi que ceux de 22 pays, à participer à l'événement de deux jours organisé dans le village saoudien d'AlUla, à partir de dimanche. Toutefois, les Israéliens n'ont jamais reçu de visas, selon des personnes au fait du dossier, citées par Bloomberg. Et ce, malgré l'appel lancé par les Nations unies en faveur de l'égalité de traitement entre les États membres et malgré les milliards dépensés par les Saoudiens pour devenir un acteur majeur de l'industrie du tourisme.

Kfar Kama a été construite par des immigrants circassiens de la région du Caucase du Nord-Ouest à la fin des années 1800. La ville est restée ethniquement circassienne depuis. La plupart de ses 3 500 habitants sont musulmans et parlent le circassien comme première langue. Comme certains Bédouins, ils servent dans l'armée israélienne.

Caroline Haïat/i24NEWS Kfar Kama, August 2022

"L'événement suscitait de grandes attentes et il est frustrant que nous ayons été empêchés d'y participer", a déclaré le maire de Kfar Kama Zakaria Napso, cité par le site d'information Walla. De son côté, le ministère du Tourisme a déploré que les efforts déployés pour faciliter l'obtention d'un visa aient échoué, ajoutant : "Israël demande à l'OMT et aux organes de l'ONU de préserver les lignes directrices de l'ONU, y compris l'égalité de traitement en garantissant la participation des États aux événements de l'organisation. Dans ce cas, l'OMT n'a pas respecté ces normes, ce qui est regrettable."

Cet incident intervient deux jours après que l'Iran et l'Arabie saoudite ont annoncé le rétablissement de leurs relations diplomatiques. Les deux pays rouvriront leurs ambassades à Riyad et à Téhéran dans les 60 jours, ont rapporté les médias iraniens, soulignant que l'accord avait été conclu lors d'une récente réunion en Chine.