Israël : une pièce originale réunit les femmes de Rahat et Sdérot sur scène

"La légende sur la femme qui voulait" d’Ilanit Swissa, est une production théâtrale israélienne unique basée sur la coexistence de 11 femmes arabes et juives originaires de Sdérot et Rahat dans le sud du pays. Sur scène, elles dévoilent leurs rêves tout en se mettant à nu et en portant la voix du vivre-ensemble auquel elles aspirent tant. Ce véritable "collage de rêves" réalisé à partir d’histoires très personnelles de ces femmes, donne à voir un panel de la société israélienne dans toute son authenticité avec en toile de fond, la complexité qui s’y cache.

"L'idée de former une troupe commune entre les deux villes est née spontanément un beau jour dans l’esprit de Limor Cohen, responsable du centre communautaire de Sdérot. J'étais assise à la cafétéria du cinéma avec des femmes de Rahat quand elle m’a appelée pour me soumettre la proposition. J'ai immédiatement senti que je devais créer quelque chose avec ces femmes. C'était une coïncidence vraiment excitante et nous savions que c'était un projet à mettre sur pied", a déclaré Ilanit Swissa, productrice de la pièce à i24NEWS.

"La légende de la femme qui voulait" raconte l'histoire d'une femme qui ne sait pas qui elle est, ni ce qu’elle veut, mais qui est une sorte de porte-parole de l’ensemble des femmes en étant à la fois unique en son genre. La pièce, jouée en arabe et en hébreu a été montée en coopération par les centres communautaires de Rahat et de Sdérot. Programmée dans les deux villes, elle a reçu un énorme soutien et un accueil chaleureux du public qui a salué avec enthousiasme l’initiative. La pièce a fait salle comble avec plus de 300 personnes chaque soir, rassemblant un public varié.

"Ce spectacle est complètement inédit. Nous avions envie de rapprocher les cœurs et de réunir deux peuples grâce au théâtre. C’est le fruit d’un long processus qui a duré un an, où les femmes se sont rencontrées à Sdérot et Rahat, ont appris la culture de l’autre, en étant plongées dans un univers opposé au leur. C'est tout simplement incroyable de voir ce lien qui les unit", affirme Limor Cohen, directrice du centre communautaire de Sdérot.

Selon elle, le théâtre est un excellent moyen pour ces femmes de se montrer telles qu’elles sont réellement, sans artifices et sans masque, et sans dissimuler ce qu’elles pensent, afin de révéler au grand jour leur force intérieure.

Pendant de nombreux mois, les participantes ont suivi des répétitions tant à Rahat qu’à Sdérot, pour combattre les préjugés et apprendre à se connaître.

"Ce n'était pas facile car certaines avaient peur de venir à Sdérot et d'autres avaient peur d'aller à Rahat et, pour franchir cet obstacle il fallait des femmes visionnaires, dotées d’un fort caractère. Au départ elles étaient 20, mais seules 11 femmes ont été sélectionnées pour la représentation. La proximité entre elles a engendré beaucoup de joie et la connaissance de l’autre a généré une immense bienveillance", raconte Ilanit.

"Ce fut une expérience stimulante. Ces femmes ont été exposées à des histoires personnelles qu'elles n'avaient jamais entendues, mais ont découvert qu'elles avaient toutes les mêmes espoirs, ceux de vivre en paix et dans la tranquillité dans notre pays", a-t-elle ajouté.

Des sujets poignants au coeur de l’actualité

En racontant leurs rêves, les participantes ont évoqué de manière implicite mais effrontée la violence faite aux femmes et à sa place dans la société, ainsi qu’à leur sécurité personnelle.

De nombreux thèmes ont été abordés à travers leurs récits. L’une d’elles a mis en avant ses relations avec sa mère, décrivant une connexion mystique tandis qu’une autre rêve de partir faire un voyage culinaire à Gaza. L’une des bédouines de Rahat a partagé son rêve d'aller au Maroc alors qu'elle est toujours célibataire à 28 ans et doit être accompagnée d'un membre masculin de sa famille.

Trois autres femmes juives qui souffrent de stress post-traumatique dû aux tirs de roquettes fréquents sur Sdérot depuis Gaza ont confié leurs expériences : l’une raconte que sa maison a été frappée deux fois par des missiles tandis qu’une autre doit prendre des tranquillisants pour pouvoir mener une vie normale.

Enfin, certaines ont choisi de réinventer l’espace scénique en scène de crime, dénonçant ainsi le fléau de la violence contre les femmes qui ronge la société israélienne.

"A travers cette pièce, les femmes ont pu dévoiler librement leur personnalité en offrant au spectateur un bout de leur intimité. On se rend compte à quel point ce sont des femmes fortes qui ont la tête sur les épaules et continuent de se battre, malgré les défis auxquels elles sont confrontées au quotidien. Au fil des répétitions, elles ont aussi découvert qu’elles avaient énormément de points communs", affirme Limor.

"Je pense que cette représentation théâtrale est une sorte de 'réparation du monde', nous essayons de rendre le monde meilleur via nos actions et cette production en est la plus belle preuve, car elle remplit l'objectif le plus important à mes yeux : le rapprochement des peuples," a affirmé Limor.

Foad Zedna, le directeur du centre communautaire de Rahat, qui partage vivement cette opinion, espère quant à lui que la pièce pourra devenir prochainement une réalité.

"C’est un projet passionnant et c’est de cette façon que nous apporterons la paix pour tous. Ensemble nous avons pu concrétiser autour d’une activité, un moment de vie partagée et nous avons su montrer que cela était possible", a-t-il conclu.

