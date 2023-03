Israël : des chercheurs de l’Université de Tel-Aviv développent un vaccin à ARNm contre les bactéries mortelles

Les virus ne peuvent se reproduire que par l’intermédiaire d’une cellule hôte

Des chercheurs de l'Université de Tel-Aviv ont réussi à développer le premier vaccin à ARNm efficace à 100% contre l’agent infectieux responsable de la peste, sur des souris. Selon eux, la nouvelle plateforme pourra permettre le développement de vaccins sûrs contre les maladies bactériennes, y compris celles causées par des bactéries résistantes aux antibiotiques.

"Les vaccins à ARNm ont été mis à l’ordre du jour avec la pandémie du covid-19. Mais jusqu’à présent ils n’ont pas été utilisés contre les bactéries", explique Edo Kon. "Le grand avantage de ces vaccins, outre leur efficacité, est la possibilité de les développer très rapidement. Une fois la séquence génétique du virus SARS-CoV2 publiée, il n’a fallu que 63 jours pour commencer les premiers essais cliniques. Cependant, les scientifiques pensaient jusqu’à présent qu’il était biologiquement impossible de réaliser de tels vaccins à ARNm contre des bactéries".

Les virus ne peuvent se reproduire que par l’intermédiaire d’une cellule hôte, dans laquelle ils insèrent leur molécule d’ARNm personnelle, et qui leur sert d’usine pour répliquer leur propre matériel génétique, à partir duquel ils produisent des protéines virales. Les vaccins à ARNm synthétisent cette même molécule en laboratoire.

"Les chercheurs ont déjà essayé de synthétiser des protéines bactériennes dans des cellules humaines, et de créer un vaccin à base d’ARNm sur le même principe que pour les virus ; mais l’exposition à ces protéines n’a abouti qu’à une faible production d’anticorps et un manque de réaction du système immunitaire. Même si les protéines synthétisées en laboratoire et celles produites dans la bactérie sont quasi-identiques car basées sur les mêmes "instructions de fabrication", celles produites dans des cellules humaines subissent des changements importants, comme l’ajout de sucres, lorsqu’elles sont secrétées hors de la cellule. La voie classique utilisée pour créer des vaccins contre les virus n’est donc pas efficace dans ce cas", a-t-il poursuvi.

La combinaison vaccinale a été injectée à des souris, en collaboration avec l’Institut national d’études biologiques de Ness Ziona, qui se sont avérées immunisée à 100% contre le bacille Yersinia pectis, l’agent infectieux responsable de la peste bubonique ou peste noire, maladie contagieuse qui a frappé l’Europe par vagues au Moyen-âge, causant la mort de centaines de millions d’humains.