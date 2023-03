Israël : Pour le ministre Amichai Chikli, "la réforme est nécessaire" (i24NEWS)

"Les déclarations selon lesquelles le pays va vers la dictature terrifient inutilement les Israéliens"

Le ministre israélien de la Diaspora Amichai Chikli était l'invité du Prime lundi soir sur i24NEWS. Il s'est exprimé à propos du projet de réforme judiciaire du gouvernement et des manifestations des Israéliens contre cette réforme mais aussi à l'international depuis plus de 10 semaines.

"Les dirigeants de l'opposition sont irresponsables, les déclarations selon lesquelles le pays va vers la dictature terrifient inutilement les Israéliens. C'est une réforme qui est tout-à-fait légitime", a-t-il affirmé, ajoutant qu'"[ils] utilisent une rhétorique irresponsable comme des activistes, et les citoyens répondent par de la peur et de l'angoisse à cause d'eux".

"Cette opposition sert les intérêts du BDS et des ennemis d'Israël. Ce n'est pas leur objectif mais c'est le résultat et les dégâts pour l'Etat sont importants", a-t-il ajouté.

Selon lui, la réforme judiciaire doit être faite, et des débats doivent être menés. "Nous allons changer la manière dont les juges sont nommés et on va faire en sorte que les conseillers juridiques n'imposent pas leur décision aux ministres. La réforme est nécessaire et il n'y a pas de quoi s'en inquiéter et j'espère que nous allons voir un tournant positif", a affirmé M. Chikli.

Concernant les manifestations contre la réforme qui se jouent aux Etats-Unis, le ministre estime que "dire que tous les Juifs de diaspora sont opposés à la réforme n'a pas de sens. Je pense qu'ils sont préoccupés de ce qui se passe au sein de la société israélienne, les scissions, et non pas les changements dans les modes de nomination des juges".