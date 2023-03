Israël : 93% des bâtiments à risque s'effondreraient en cas de tremblement de terre majeur

2,34 milliards de shekels sont nécessaires "pour éviter une catastrophe"

En Israël, le contrôleur de l'État Matanyahou Engelman a mis en garde, dans un rapport publié mardi, sur l'incapacité du gouvernement et des autorités locales à se préparer à un fort tremblement de terre - susceptible de frapper la région dans les prochaines décennies.

Le rapport affirme que, malgré les avertissements précédents, le ministère de la Construction et du Logement n'a pas terminé la consolidation de 1 124 bâtiments qui nécessitent une intervention immédiate - précisément dans les villes qui risquent le plus d'être endommagées par un fort tremblement de terre (notamment dans les localités de Beit Shean, Tibériade, Safed et Kiryat Shmona et dans la région de HaGalilit). Ce chiffre représente 93% des bâtiments qui ont déjà été pointés dans le passé comme "des bâtiments susceptibles de s'effondrer".

Engelman note également que l'État d'Israël se trouve près de la faille syro-africaine et que, par conséquent, le risque qu'un tremblement de terre de haute intensité s'y produise augmente chaque année. "Il y a une forte probabilité qu'au cours des 50 prochaines années, un fort tremblement de terre se produise dans la zone située entre le sud du Liban et le sud de la mer Morte", a-t-il précisé.

"Compte tenu des ressources budgétaires importantes nécessaires pour renforcer les bâtiments et les infrastructures dans les agglomérations périphériques, dont la plupart sont de faible statut socio-économique, l'engagement de toutes les parties professionnelles et l'allocation appropriée des ressources est nécessaire », a-t-il soutenu en appelant le gouvernement à agir rapidement et de manière décisive.

"Il a également été constaté que l'État n'a pas encore renforcé environ 70% des écoles qui nécessitent un traitement des infrastructures" - Malgré le risque élevé et le coût budgétaire relativement limité, aucun progrès réel n'a été réalisé dans la résolution du problème. Le rapport montre qu'un investissement de 2,34 milliards de shekels peut empêcher une catastrophe majeure dans les villes où le risque est le plus élevé.