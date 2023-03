Netanyahou revoit la politique d'Israël concernant l'aide accordée à l'Ukraine

Jusqu'à présent, Israël a rejeté la plupart des demandes américaines et ukrainiennes de fournir des armes défensives

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu une discussion ce mardi concernant le transfert de l'aide militaire à l'Ukraine, ont déclaré deux hauts responsables israéliens. Au cours de la discussion, Netanyahou a réexaminé sa politique sur la question par le truchement du Conseil de sécurité nationale, l'establishment de la défense et le ministère des Affaires étrangères.

Israël subit une pression croissante de la part de l'administration Biden, des membres du Congrès démocrates et républicains et d'autres gouvernements occidentaux pour fournir une aide militaire telle que des systèmes de défense antimissile à l'Ukraine.

Un haut responsable israélien a souligné l'existence d'un groupe croissant de hauts responsables de l'establishment de la défense et de la communauté du renseignement qui pensent qu'Israël devrait changer sa politique et fournir une aide militaire à l'Ukraine d'une manière qui ne conduira pas à des tensions avec la Russie. Par exemple, en autorisant des pays tiers à transférer à l'Ukraine certains systèmes d'armes israéliens en leur possession.

Jusqu'à présent, Israël a rejeté la plupart des demandes américaines et ukrainiennes de fournir des armes défensives à l'Ukraine et ceci dans le contexte de la crainte que cette décision ne crée des tensions avec la Russie et ne nuise aux intérêts de sécurité israéliens en Syrie.