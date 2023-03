Un terroriste porteur d'une ceinture d'explosifs, probablement arrivé du Liban, a posé une bombe au bord de la route avant d'être abattu

Les autorités israéliennes ont dévoilé mercredi les détails entourant un attentat mené lundi au carrefour de Megiddo au nord d'Israël, quand l'explosion au bord de la route a fait un blessé grave et provoqué une panne de courant dans la région. L'attaque est l'œuvre d'un terroriste armé qui serait arrivé à Megiddo en voiture depuis le Liban, et aurait donc roulé pendant près d'une heure et demi à l'intérieur du territoire israélien.

Après l'attentat, l'homme, dont la nationalité n'a pas été communiquée, a arrêté une voiture et a demandé au conducteur de le conduire vers le nord. Le terroriste, qui portait une ceinture d'explosifs, a finalement été intercepté sur la route 899 près du moshav Ya'ara, à seulement quelques kilomètres du Liban, avant d'être abattu par les forces de sécurité israéliennes, ont révélé mercredi l'armée et le Shin Bet dans un communiqué commun.

Les services de sécurité ont émis l'hypothèse que le terroriste soit entré sur le territoire israélien depuis le Liban, et ait tenté d'y retourner. Malgré cet incident, les autorités n'ont donné aucune consigne particulière aux habitants du nord du pays. En revanche, l'alerte est maximale à la frontière nord, car les autorités ne savent pas comment cet homme a pu traverser la clôture de sécurité.

Les services de sécurité israéliens supposent que le terroriste voulait mener deux attaques : l'une avec la bombe qu'il a placée au bord d'une route, et dont l'explosion a fait un blessé, et l'autre avec la ceinture explosive et l'arme qu'il portait sur lui. De nombreuses questions restent néanmoins sans réponse, notamment les raisons pour lesquelles l'homme a roulé jusqu'à Meggido avant de poser sa bombe. Selon les services de sécurité, le placement d'une bombe au bord d'une route est un procédé totalement différent des attaques terroristes connues d'Israël en Cisjordanie, et les soupçons se portent sur une infiltration du mouvement terroriste libanais Hezbollah.