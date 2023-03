Israël/Réforme juridique : les manifestations se poursuivront jeudi malgré le plan de Herzog

Les organisateurs des manifestations ont accusé le gouvernement de ne pas entamer de négociations

Les manifestations contre la réforme juridique promue par le gouvernement se poursuivront jeudi. La journée de protestations, appelée par ses organisateurs "Journée d'intensification de l'opposition à la dictature", devrait commencer dès 8h du matin, avec des rassemblements de parents et d'enfants à travers le pays et des barrages routiers. A 10h, il y aura des manifestations devant les ambassades à Tel-Aviv, et plus tard divers événements auront lieu dans tout le pays. Un grand rassemblement aura lieu à Tel-Aviv à 19h sur la place Habima.

Le président du syndicat Histadrout, Arnon Bar-David, et le responsable du secteur des affaires, Dobi Amitai, ont exprimé leur soutien au "plan du peuple" que le président Isaac Herzog a présenté ce mercredi soir. Les deux hommes ont appelé tous les chefs de parti et les membres de la Knesset à s'unir derrière l'initiative du président.

"Au nom de tous les travailleurs et salariés du secteur de l'économie, nous appelons tout le monde à se lever pour exprimer sa confiance et son accord dans le cadre du plan présenté par le président du pays. Arrêtez le chaos social et économique ce soir et redonnez -nous espoir", ont-ils écrit.

Tomer Neuberg/Flash90 Des Israéliens bloquent l'autoroute Ayalon à Tel Aviv lors d'une manifestation contre la réforme judiciaire prévue par le gouvernement israélien

Les leaders de la lutte contre la réforme juridique ont répondu et ont exprimé leur satisfaction pour les efforts du président visant à "empêcher une scission au sein du peuple". Et les organisateurs ont accusé le gouvernement de ne pas engager de négociations : "Si le gouvernement recherchait des accords larges, il aurait dû conduire des discussions sans conditions, sans limite de temps et sans le pistolet législatif sur la table".

Malgré la proposition de plan du président Herzog, les dirigeants de la lutte ont précisé que "demain, des centaines de milliers d'Israéliens sortiront pour la journée de 'résistance enflammée à la dictature'. C'est le moment de vérité, c'est le moment de sauver la démocratie israélienne", ont-ils conclu.