Chef d’état-major de Tsahal : "Nos ennemis nous observent et cherchent nos faiblesses"

"L’important est de montrer à nos ennemis, comme à nos jeunes, que nous sommes unis"

Le chef d'état-major de Tsahal Herzi Halevi s’est exprimé mercredi lors d’un entraînement de réservistes de l’armée et a évoqué la crise de la réforme du système judiciaire et les lettres des réservistes qui ont refusé de s’entraîner en signe de protestation contre cette même réforme. Il a averti que les ennemis de l'État observent dans l’attente de repérer une opportunité d'attaquer.

"Nous sommes face à un défi à multiples facettes", a déclaré le chef d’état-major. "Nous voulons être prêts à le relever et cela signifie que nous avons besoin d'une armée régulière et d'une armée de réserve plus que prêtes. C'est indispensable", a-t-il ajouté. " Nos ennemis nous observent et se disent qu’à un moment comme celui-ci, ils trouveront une faiblesse", a martelé Herzi Halevi.

Yonatan Sindel/Flash90 Le Chef d'état-major Herzi Halevi

"Il y a toujours eu des différends dans l'État d'Israël et il y en aura toujours", a-t-il poursuivi. "Faisons attention à ce qu’il se passe dans Tsahal. La jeune génération du pays nous admire, ceux-là même qui assureront la sécurité du pays dans 40 ans. Et dans 40 ans, si nous ne restons pas forts, nous auront un grave problème", a insisté le chef de l’armée.

Herzi Halevi a continué en passant un "message très simple" à la fois aux ennemis d’Israël et à la jeune génération : "Nous sommes aujourd’hui en rangs ensemble et demain sur le champ de bataille ensemble". "L’important est de montrer à nos ennemis comme à nos jeunes, que nous sommes unis", a-t-il conclu.