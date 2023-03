Comment des groupuscules veulent établir un "nouvel Israël" aux côtés de l'Etat hébreu

"Je veux me tourner vers d'autres pays et négocier avec eux afin d'obtenir un territoire pour un deuxième État israélien"

En février dernier, les médias israéliens ont rapporté un incident étrange : la police de la ville côtière de Hadera a fait une descente dans les bureaux d'un groupe appelé "Yashar-El", un dérivé du mot hébreu signifiant "Israël" et "Droit à Dieu". Le groupe avait proclamé un État indépendant, succédant à la terre d'Israël. La police a arrêté le chef du groupe, Shai Karmusta.

"A Yashar-El, tout le monde est roi ou reine", a déclaré Shaked, un membre du groupe, à i24NEWS. "Je pense que nous devrions nous désengager d'Israël. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris à croire que le pays était au-dessus de tout et que nous devions servir l'État. Mais il est très clair pour moi que le pays est au service d'énormes entreprises". Shaked affirme que le groupe compte des centaines de personnes et que de nombreux Israéliens souhaitent le rejoindre.

Israeli Police Plaques d'immatriculation de Yashar-El dans le nord d'Israël

Ce qui semblait être un événement mineur et local pourrait s'avérer être le début d'une tendance. Depuis la vague massive de protestations contre les réformes judiciaires proposées par le gouvernement au début de l'année, de plus en plus de voix se font entendre.

Itamar Rose, cinéaste et militant, a récemment lancé "Altneuland 2", inspiré du célèbre livre de Théodore Herzl, qui a imaginé l'État moderne d'Israël. "Mon idée est de rassembler autant de partisans que possible, puis de me tourner vers d'autres pays et de négocier avec eux afin d'obtenir un territoire pour un deuxième État israélien", explique Itamar.

Il n'exclut pas la création d'un autre État israélien à l'intérieur des frontières d'Israël, mais dans sa vision, ce pays serait démocratique, laïque et libéral. "Il s'agit d'un processus inévitable. Israël est déjà divisé : d'un côté, nous avons la région centrale, riche, démocratique et occidentale. D'autre part, il y a un deuxième Israël, comme les villes ultra-orthodoxes et bédouines, qui ressemblent à un pays du tiers-monde", explique-t-il. "Nous devons nous séparer d'Israël, comme une femme maltraitée qui doit quitter sa maison pour se sauver."

Les grands principes de cette nouvelle entité ne sont pas encore clairs, mais Rose affirme que "nous ne ferons pas de compromis sur la 'demi-démocratie'". Il affirme que le nouvel État serait ouvert à tous les Israéliens et espère qu'il y aura un certain processus de sélection basé sur les valeurs du nouvel État.

Selon M. Rose, de nombreuses personnes ont manifesté de l'intérêt pour son projet, mais il a décidé pour l'instant d'arrêter le processus et de se concentrer sur l'élaboration des principales doctrines de l'État. Il travaille actuellement sur un nouveau podcast qui permettra de débattre de la question avec des historiens et des chercheurs.

L'idée d'annoncer un nouveau pays israélien ou juif n'est pas nouvelle et a existé même avant l'indépendance d'Israël en 1948. Herzl lui-même a présenté le "plan Ouganda" en 1903, un projet de création d'un pays juif en Afrique de l'Est britannique, qui a été accepté par le sixième congrès sioniste, mais le projet n'a jamais abouti.

Dans les années 1950, Eli Avivi, un juif solitaire, a créé une micro-nation appelée "Achziv" dans un ancien village côtier proche de la frontière libanaise. En 1989, l'activiste d'extrême droite Michael Ben Horin a déclaré le "Royaume de Judée", peut-être en hommage au royaume biblique qui s'est séparé de l'Israël uni biblique au cours du 10e siècle avant notre ère. Ben Horin l'avait déclaré pour protester contre les projets d'autonomie des Palestiniens en Cisjordanie.

Plus de 30 ans plus tard, Ben Horrin, qui vit sur le plateau du Golan, pense différemment. "Nous n'avons plus besoin d'un nouvel État juif, car le gouvernement actuel est contrôlé par les Juifs", déclare-t-il à i24NEWS. Pourtant, il soutient toujours le transfert de population des Arabes d'Israël, une idée qui a été adoptée par le parti d'extrême droite israélien "Moledet" dans les années 1980 et 1990, mais qui a depuis disparu de la politique israélienne.

"En 2004, il y a eu une tentative de faire revivre la notion de royaume de Judée après le retrait israélien de la bande de Gaza, mais les colons juifs n'ont pas suivi cette idée", explique-t-il. Une autre initiative intéressante est "Newe Hofesh".

En 2014, i24NEWS a couvert la réunion fondatrice en Galilée où le groupe, dirigé par l'activiste de gauche Dr. Anat Rimon, un spécialiste de l'éducation qui a déjà fait preuve d'empathie avec l'EI, a tenté de créer une implantation indépendante dans le nord d'Israël. Cependant, ce projet a échoué et le groupe s'est dissous peu après sa première réunion.

Aujourd'hui, Tamar Hoffman, l'une des fondatrices de ce groupe, déclare qu'elle s'oppose au nouveau gouvernement, mais qu'elle accepte le vote de la majorité. "La plupart des Israéliens ont voté pour ce gouvernement, ils peuvent donc faire ce qu'ils veulent, y compris transformer Israël en dictature", déclare-t-elle. Mme Hoffman semble amère, mais il semble qu'elle n'ait pas l'intention de relancer son ambitieux projet. "J'ai dépensé beaucoup d'efforts et d'argent pour cela, et rien n'en est sorti", déplore-t-elle.

Il semble que la plupart de ces initiatives soient vouées à l'échec, mais l'augmentation des opinions qui doutent de la capacité d'Israël à rester démocratique et qui tentent de trouver des alternatives peut être inquiétante. Le célèbre poète et parolier israélien Ehud Manor a écrit un jour : "Je n'ai pas d'autre pays, même s'il brûle et qu'il est déchiré."