Israël/Réforme judiciaire : les manifestations se poursuivent ce samedi soir

La colère ne faiblit pas parmi les contestataires

Les manifestations contre la réforme du système judiciaire se poursuivent ce samedi soir dans l'ensemble du pays pour la onzième semaine consécutive. De nombreuses rues sont bloquées à la circulation.

À Tel-Aviv, les manifestants se sont rassemblés sur la place Dizengoff en scandant : "Israël n'est pas encore l'Iran". "La mobilisation se renforce de semaine en semaine. Pour ce onzième samedi soir de manifestations, le carrefour Azrieli est noir de monde tout comme les environs à tel point qu'il est impossible de circuler. Malgré l'annonce de pluie, les gens ne sont pas restés à la maison. Il y a 130 manifestations qui se déroulent en parallèle du grand rassemblement de Tel-Aviv", a témoigné Yonatane présent à Tel-Aviv pour i24NEWS.

"Ce sont des rassemblements pacifiques. L'activisme en Israël a une dimension artistique, c'est-à-dire que les manifestants s'habillent d'une certaine manière en fonction du groupe qu'ils représentent. Ils pensent toujours à de nouvelles bannières, de nouveaux messages. Il y a toute une musicalité, et aussi de nouveaux slogans", a-t-il déclaré.

"Il y a des actions spectaculaires comme cette ligne rouge tracée sur 3 ou 4 km à Jérusalem", a-t-il affirmé. Yonatane, qui se décrit comme faisant partie du "noyau dur" des manifestations assure que les blocages "se passent bien et dans le respect total des forces de l'ordre". "Il y a énormément d'anciens de l'armée dont je fais partie, il n'y aura jamais de dérapage entre police et manifestants", a-t-il ajouté.

https://twitter.com/i/web/status/1637141573996609537 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les manifestations de ce soir comprennent également un rassemblement contre la violence à l'égard des femmes à la suite du meurtre de Daria Leitel, une mère de trois petites filles de Haïfa qui a été assassinée par son partenaire par strangulation et coups de marteau, alors que les filles dormaient dans leurs chambres. Ceci afin de faire pression sur la coalition et le gouvernement pour qu'ils adoptent la loi sur le port du bracelet électronique.

https://twitter.com/i/web/status/1637136752526651393 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

https://twitter.com/i/web/status/1637139446293225472 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les mouvements de protestation ont commencé plus tôt que d'habitude lorsque des dizaines de manifestants sont arrivés à Kfar Oriya pour manifester contre le ministre Itamar Ben Gvir.

Les organisateurs ont d'ores et déjà également annoncé qu'une marche de protestation aura lieu à Bnei Brak jeudi prochain contre la réforme judiciaire. "Jeudi prochain, pour la quatrième journée de blocages, l'objectif sera d'immobiliser aussi les transports en commun, taxis, trains, et bus [...] Beaucoup de personnes vont prendre leur journée et le mouvement va s'accentuer dans les quartiers orthodoxes la semaine prochaine", a-t-il conclu.