Israël: un homme arrêté pour avoir écrit "ennemi du peuple" sur le domicile du ministre Levin

La police a interrogé un suspect âgé d'une soixantaine d'années

La police israélienne a arrêté samedi un habitant de Modi'in âgé d'une soixantaine d'années, soupçonné d'avoir peint à la bombe les mots "Levin - ennemi du peuple" sur le mur de la maison du ministre de la Justice, Yariv Levin. La police a déclaré que le suspect avait été identifié grâce à des images vidéo et aux résultats d'analyses médico-légales recueillies sur les lieux.

Le suspect nie tout lien avec le graffiti, qui a été découvert jeudi. Bien que la personne en question ait participé à des manifestations devant le domicile de Yariv Levin, qui se trouve également à Modi'in, son avocat Gonen Ben Itzhak a déclaré que son client "nie complètement avoir fait des graffitis contre le ministre de la Justice". Yariv Levin est l'instigateur du projet de réforme de la justice qui a donné lieu à de nombreuses protestations massives depuis le début de l'année.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réagi à cet acte en déclarant : "Je condamne fermement les graffitis haineux contre le ministre Yariv Levin alors qu'il participait à la Shiva (pour son père décédé la semaine dernière), l'attaque violente contre le ministre Nir Barkat alors qu'il participait à un événement politique et les appels au meurtre contre le président de la commission constitutionnelle de la Knesset, Simcha Rothman. J'attends de la police et du bureau du procureur de l'État qu'ils agissent immédiatement et avec toute la force nécessaire contre ces manifestations d'incitation et de violence."

Gili Yaari/Flash90 Des Israéliens manifestent contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement israélien à Tel Aviv, le 18 mars 2023.

"Les graves propos haineux qui ont été peints à la bombe sur la maison de Yariv Levin, alors qu'il est en train de faire la Shiva pour son père, sont le résultat d'une campagne organisée d'incitation à la haine contre nous", a déclaré le ministre de la Culture et des Sports, Miki Zohar. "Nous appliquons démocratiquement la volonté des électeurs et apportons un changement attendu depuis longtemps. L'incitation et les mensonges selon lesquels notre démocratie est en danger sont une pirouette destinée à dissuader le public. La réforme sera menée à bien", a-t-il ajouté.

Samedi soir, des manifestants se sont rassemblés dans tout le pays pour la 11e semaine consécutive de protestations contre les propositions du gouvernement. La police a par ailleurs arrêté un septuagénaire soupçonné d'avoir menacé le Premier ministre Benjamin Netanyahou dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Il a ensuite été placé en résidence surveillée.